У кого именины 26 мая?

Сегодня много именинников.

Именины - день памяти святого, канонизированного церковью.Этот день является праздником для человека, который при крещении назван его именем. Раньше родители называли ребенка именем того святого, праздник в честь которого приходится на день, близкий ко дню рождения ребенка.



26 мая именины отмечают Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Тарас, Макар, Сергей, Арина, Ирина.



В честь какого святого 26 мая именины.

Александр. Святой покровитель Александр , священномученик, епископ, Тивериадский. Происходит от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек».

Василий. Святой покровитель: Василий Соколов , священномученик, протоиерей Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный».

Гавриил. Святой покровитель: Гавриил Святогорец , Иверский (Афонский), преподобный. Происходит от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин».

Георгий. Святой покровитель: Георгий Святогорец , Иверский (Афонский). Происходит от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю».

Ефим. Святой покровитель: Евфимий Новый , Святогорец, Иверский (Афонский), преподобный. Происходит от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро».

Иван. Святой покровитель: Иоанн Афонский , преподобный. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом».

Тарас. Святой покровитель: Тарасий Глушицкий , преподобный, игумен. Происходит от греческого имени Тарасиос - «бунтовщик», «мятежник», «смутьян», «беспокойный».

Макар. Святой покровитель: Макарий Телегин , священномученик, иеромонах Новомученик. Происходит от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый».

Сергей. Святой покровитель: Сергий Михомиров , мученик. Происходит от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий».

Арина. Происходит от древнегреческого имени Эйрене - «спокойствие», «мир», «покой».

Ирина. Святой покровитель: Ирина Константинопольская.Происходит от древнегреческого имени Эйрене - «спокойствие», «мир», «покой».

Ранее мы писали, что нельзя 26 мая делать.