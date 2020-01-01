Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У кого именины 26 мая?

Комментариев: 0
Сегодня много именинников.
У кого именины 26 мая?
У кого именины 26 мая?
depositphotos.com

Именины - день памяти святого, канонизированного церковью.Этот день является праздником для человека, который при крещении назван его именем. Раньше родители называли ребенка именем того святого, праздник в честь которого приходится на день, близкий ко дню рождения ребенка.

26 мая именины отмечают Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Тарас, Макар, Сергей, Арина, Ирина. 

В честь какого святого 26 мая именины. 

  • Александр. Святой покровитель Александр , священномученик, епископ, Тивериадский. Происходит от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек».
  • Василий. Святой покровитель: Василий Соколов , священномученик, протоиерей Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный».
  • Гавриил. Святой покровитель: Гавриил Святогорец , Иверский (Афонский), преподобный. Происходит от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин».
  • Георгий. Святой покровитель: Георгий Святогорец , Иверский (Афонский). Происходит от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю».
  • Ефим. Святой покровитель: Евфимий Новый , Святогорец, Иверский (Афонский), преподобный. Происходит от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро».
  • Иван. Святой покровитель: Иоанн Афонский , преподобный. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом».
  • Тарас. Святой покровитель: Тарасий Глушицкий , преподобный, игумен. Происходит от греческого имени Тарасиос - «бунтовщик», «мятежник», «смутьян», «беспокойный».
  • Макар. Святой покровитель: Макарий Телегин , священномученик, иеромонах Новомученик. Происходит от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый».
  • Сергей. Святой покровитель: Сергий Михомиров , мученик. Происходит от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий».
  • Арина. Происходит от древнегреческого имени Эйрене - «спокойствие», «мир», «покой».
  • Ирина. Святой покровитель: Ирина Константинопольская.Происходит от древнегреческого имени Эйрене - «спокойствие», «мир», «покой».

Ранее мы писали, что нельзя 26 мая делать. 

Поделись:
Теги: именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь