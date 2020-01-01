Народные приметы и суеверия в день памяти праведной девы Гликерии Новгородской.

Запреты дня 26 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Лукерью Комарницу pinterest.com

26 мая 2020 в православных христианских традициях чтут память праведной девы Гликерии Новгородской. О ее жизни известно немногое: Гликерия была дочерью зажиточного мещанина (предположительно - городского старосты) и умерла, будучи совсем юной. Однако тело ее осталось нетленным, а на месте ее погребения известны случаи чудесного исцеления.

В народе святая Гликерия получила имя Лукерья Комарница (Лукошница, Гречишница).

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Что нельзя делать на Лукерью Комарницу 26 мая 2020 года?

на Лукерью (и вплоть до летнего солнцестояния) нельзя убивать комаров, считалось, что на место одного убитого придут сотни новых

не стоит в этот день плакать (даже от счастья), иначе скоро придется от бед и невзгод слезы лить

чем больше волос вы оставите на расческе, тем больше бед придет в вашу семью. Поэтому после расчесывания на Лукерью нужно тщательно очищать расческу, а собранные волосы сжигать или бросать в проточную воду

нельзя отдавать свои вещи, с ними вы отдадите свою удачу

нельзя собирать осколки голыми руками, если на Лукерью что-то разбилось - уберите их тряпкой, чтобы из жизни вашей ушли “острые“ ситуации.

Приметы на Лукерью Комарницу 26 мая 2020 года

Считается, что на Лукерью появляются первые комары, и их, к слову, ждут с большим нетерпением, ведь они сулят обильный урожай ягод. Если 26 мая много мошек - стоит ждать большого количества грибов.

Также в этот день принято сеять гречиху: для пчел и на корм домашним животным.

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Другие праздники 26 мая 2020 года

День конника

День бумажных самолетиков (National Paper Airplane Day) (США)

День работников издательств, полиграфии и распространения книг Украины.

Именины 26 мая 2020 года

День ангела по православному церковному календарю 26 мая отмечают Александр (др. греч. защитник), Василий (др. греч. царственный), Георгий (Егор, Юрий) (др. греч. земледелец), Гликерия (греч. сладкая), Ефим (др. греч. благочестивый), Ирина (др. греч. мир), Макар (греч. счастливый), Сергей (лат. из рода Сергиев, высокородный), по католическому - Урсула (лат. медведица).

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