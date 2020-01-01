Если вы срочно не найдете себе занятие на день, оно найдет вас само и при этом затянется на целую неделю.

Гороскоп на 24 мая 2020 года для всех знаков зодиака pinterest

Овен

Читай также: Кинохиты 2019-2020: ТОП фильмов, которые можно посмотреть в открытом доступе

Не обращайте внимания на агрессию окружающих людей, она не направлена конкретно на вас.

Телец

Возможно, у вас возникнет соблазн поставить обидчика на место, однако под угрозой окажется ваша репутация.

Близнецы

Иногда Вселенная дает вам знаки, сегодня следует проанализировать сон, который вам приснился ночью.

Рак

Важно сохранять оптимистичный настрой, а на провокаторов не обращать внимания.

Лев

На критические замечания сегодня не стоит реагировать, они будут слишком субъективными и малоинформативными.

Дева

Усталость, накопившуюся за рабочую неделю, вы можете побороть при помощи йоги или, например, медитации.

Весы

Не советуют звезды сегодня заниматься наведением порядка в доме, все будет валиться из рук без причины.

Скорпион

Отложите работу хотя бы до завтра, чтобы сегодня уделить время себя, подойдут и СПА-процедуры, и просмотр любимого фильма.

Стрелец

Отпустите человека, который хочет уйти из вашей жизни. Эти отношения вам тоже уже не нужны.

Козерог

Займитесь сегодня домашними делами, уборка еще никому не вредила, кроме того, близкие будут довольны.

Водолей

Осторожнее с договорами, не верьте на слово, читайте, прежде чем подписывать.

Рыбы

Работа станет не лучшим вариантом времяпровождения сегодня. Но если вы серьезно настроились работать, ограничьтесь планированием.

Ранее мы писали, что нельзя делать 24 мая.