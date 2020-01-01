Гороскоп на 24 мая 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Не обращайте внимания на агрессию окружающих людей, она не направлена конкретно на вас.
- Телец
Возможно, у вас возникнет соблазн поставить обидчика на место, однако под угрозой окажется ваша репутация.
- Близнецы
Иногда Вселенная дает вам знаки, сегодня следует проанализировать сон, который вам приснился ночью.
- Рак
Важно сохранять оптимистичный настрой, а на провокаторов не обращать внимания.
- Лев
На критические замечания сегодня не стоит реагировать, они будут слишком субъективными и малоинформативными.
- Дева
Усталость, накопившуюся за рабочую неделю, вы можете побороть при помощи йоги или, например, медитации.
- Весы
Не советуют звезды сегодня заниматься наведением порядка в доме, все будет валиться из рук без причины.
- Скорпион
Отложите работу хотя бы до завтра, чтобы сегодня уделить время себя, подойдут и СПА-процедуры, и просмотр любимого фильма.
- Стрелец
Отпустите человека, который хочет уйти из вашей жизни. Эти отношения вам тоже уже не нужны.
- Козерог
Займитесь сегодня домашними делами, уборка еще никому не вредила, кроме того, близкие будут довольны.
- Водолей
Осторожнее с договорами, не верьте на слово, читайте, прежде чем подписывать.
- Рыбы
Работа станет не лучшим вариантом времяпровождения сегодня. Но если вы серьезно настроились работать, ограничьтесь планированием.
Ранее мы писали, что нельзя делать 24 мая.
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