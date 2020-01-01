Церковный календарь предлагает множество имен-оберегов, соответствующих именам православных святых.

У кого именины 24 мая? pinterest

Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.



Именины 24 мая отмечают Александр, Иосиф, Кирилл, Константин.

В честь какого святого именины:

Александр. Святой покровитель: Александр Петровский , святитель, архиепископ Харьковский, священномученик Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек».

Иосиф. Святой покровитель: Иосиф Астраханский , митрополит. Происходит от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст».

Кирилл. Святой покровитель: Кирилл (Константин) Философ , Моравский, равноапостольный. Происходит от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»

Константин. Святой покровитель: Кирилл (Константин) Философ , Моравский, равноапостольный. Происходит от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»

Ранее мы писали, что нельзя делать 24 мая.

