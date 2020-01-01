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У кого именины 24 мая?

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Церковный календарь предлагает множество имен-оберегов, соответствующих именам православных святых.
У кого именины 24 мая?
У кого именины 24 мая?
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Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни. 

Именины 24 мая отмечают Александр, Иосиф, Кирилл, Константин. 

В честь какого святого именины:

  • Александр. Святой покровитель: Александр Петровский , святитель, архиепископ Харьковский, священномученик Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек».
  • Иосиф. Святой покровитель: Иосиф Астраханский , митрополит. Происходит от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст».
  • Кирилл. Святой покровитель: Кирилл (Константин) Философ , Моравский, равноапостольный. Происходит от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»
  • Константин. Святой покровитель: Кирилл (Константин) Философ , Моравский, равноапостольный. Происходит от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»

Ранее мы писали, что нельзя делать 24 мая. 
 

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Теги: именины
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