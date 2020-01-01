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У кого именины 23 мая 2020 года?

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Кто сегодня именинник?
У кого именины 23 мая 2020 года?

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Раньше имена новорожденным детям выбирали  по святкам - церковному календарю, в котором указаны даты почитания святых мучеников. Брали имя того святого, чей день был ближе всего к дате рождения сына или дочки. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает, вразумляет и наставляет на путь истинный.

Именины 23 мая отмечают Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон и Таисия.

В честь какого святого 23 мая именины:

  • Василий. Святой покровитель: Василий Мангазейский , мученик (Перенесение мощей). Происходит от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный».
  • Кирилл. Святой покровитель: Киприан (Кирин , Кирилл) Бастийский, Месопольский, мученик. Происходит от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце».
  • Лаврентий. Святой покровитель: Лаврентий Египетский , преподобный. Происходит от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент».
  • Симон. Святой покровитель: Симон Зилот , Кананит, священномученик. В переводе с древнееврейского - «Бог услышал».
  • Таисия. Святой покровитель: Таисия Египетская. Происходит от древнегреческого имени Таис - «посвященная Исиде».

Ранее мы писали, что нельзя делать 23 мая. 

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Теги: именины
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