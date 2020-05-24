Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 24 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Мокия Мокрого

Комментариев: 1
Каких правил придерживались в народе. чтобы привлечь удачу 24 мая .

Запреты дня 24 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Мокия Мокрого
Запреты дня 24 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Мокия Мокрого
pinterest

Читай также: Травы на Троицу: их значение и сила

В воскресенье, 24 мая, славянские народы отмечают День славянской письменности и культуры и чествуют православных учителей Солунских братьев Мефодия и Кирилла. 

Кроме того, 24 мая православная церковь вспоминает священномученика Мокея Амфипольского, в связи с чем в народе установился праздник “Мокия Мокрого“, который связан с рядом традиций и суеверий.

“Мокрым“ день назвали из-за созвучия с именем святого, а также из-за того, что в это время частенько идут дожди.

Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать на Мокия Мокрого 24 мая 2020.

  • Запреты дня 24 мая 2020

В народе верили, что на Мокия Мокрого нельзя:

Читай также: Кинохиты 2019-2020: ТОП фильмов, которые можно посмотреть в открытом доступе

  • работать в поле - древние верили, что если ослушаться, то град посевы побьет 
  • начинать новые дела, не окончив старых 
  • рисковать и покупать дорогие вещи
  • начинать новые отношения, признаваться в любви, вступать в брак. 

В день Мокия предсказывали погоду на лето:

  • Приметы 24 мая 2020

Предки наблюдали за природой и сделали вывод, что:

  • красноватый восход - летом будут частые грозы и пожары
  • туман начался с ночи и наутро стелиться по земле - скоро жди бурю
  • сильны дождь на Мокия - лето будет щедрым на осадки.

Не забудьте поздравить именинников этого дня:

  • Именины 24 мая:

В этот день чествуют:

  • Иосифа
  • Кирилла
  • Мефодия
  • Мокея
  • Никодима
  • Сафрона.

Ранее мы писали, чего не нужно делать в Полнолуние. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.05.2020, 11:42
Оценка:  0
гость
И нельзя чесать яйца металической щеткой.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь