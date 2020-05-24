Каких правил придерживались в народе. чтобы привлечь удачу 24 мая .

Запреты дня 24 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Мокия Мокрого pinterest

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В воскресенье, 24 мая, славянские народы отмечают День славянской письменности и культуры и чествуют православных учителей Солунских братьев Мефодия и Кирилла.

Кроме того, 24 мая православная церковь вспоминает священномученика Мокея Амфипольского, в связи с чем в народе установился праздник “Мокия Мокрого“, который связан с рядом традиций и суеверий.

“Мокрым“ день назвали из-за созвучия с именем святого, а также из-за того, что в это время частенько идут дожди.

Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать на Мокия Мокрого 24 мая 2020.

Запреты дня 24 мая 2020

В народе верили, что на Мокия Мокрого нельзя:

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работать в поле - древние верили, что если ослушаться, то град посевы побьет

начинать новые дела, не окончив старых

рисковать и покупать дорогие вещи

начинать новые отношения, признаваться в любви, вступать в брак.

В день Мокия предсказывали погоду на лето:

Приметы 24 мая 2020

Предки наблюдали за природой и сделали вывод, что:

красноватый восход - летом будут частые грозы и пожары

туман начался с ночи и наутро стелиться по земле - скоро жди бурю

сильны дождь на Мокия - лето будет щедрым на осадки.

Не забудьте поздравить именинников этого дня:

Именины 24 мая:

В этот день чествуют:

Иосифа

Кирилла

Мефодия

Мокея

Никодима

Сафрона.

Ранее мы писали, чего не нужно делать в Полнолуние.

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