Запреты дня 24 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Мокия Мокрого
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В воскресенье, 24 мая, славянские народы отмечают День славянской письменности и культуры и чествуют православных учителей Солунских братьев Мефодия и Кирилла.
Кроме того, 24 мая православная церковь вспоминает священномученика Мокея Амфипольского, в связи с чем в народе установился праздник “Мокия Мокрого“, который связан с рядом традиций и суеверий.
“Мокрым“ день назвали из-за созвучия с именем святого, а также из-за того, что в это время частенько идут дожди.
Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать на Мокия Мокрого 24 мая 2020.
- Запреты дня 24 мая 2020
В народе верили, что на Мокия Мокрого нельзя:
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- работать в поле - древние верили, что если ослушаться, то град посевы побьет
- начинать новые дела, не окончив старых
- рисковать и покупать дорогие вещи
- начинать новые отношения, признаваться в любви, вступать в брак.
В день Мокия предсказывали погоду на лето:
- Приметы 24 мая 2020
Предки наблюдали за природой и сделали вывод, что:
- красноватый восход - летом будут частые грозы и пожары
- туман начался с ночи и наутро стелиться по земле - скоро жди бурю
- сильны дождь на Мокия - лето будет щедрым на осадки.
Не забудьте поздравить именинников этого дня:
- Именины 24 мая:
В этот день чествуют:
- Иосифа
- Кирилла
- Мефодия
- Мокея
- Никодима
- Сафрона.
Ранее мы писали, чего не нужно делать в Полнолуние.
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