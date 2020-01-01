Приметы и суеверия дня, которых придерживались встарь, чтобы привлечь удачу.

Запреты 23 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Симонов день depositphotos

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В субботу, 23 мая 2020, православная церковь вспоминает одного из апостолов Иисуса Христа Симона Кананита. В народе праздник получил название Симонов день и оброс суевериями и запретами.

Предлагаем узнать, чем, по мнению предков, интересен и важен Симонов день, а также, чего категорически нельзя делать в этот праздник 23 мая 2020.

Встарь верили, что именно в день Симона особенный день для земли-матушки, которая празднует свои “именины“, потому ни в коем случае нельзя нарушать ее покой. Отсюда и традиции дня - в Симонов день не стоит работать на земле, зато можно собирать лекарственные травы. Также хорошо ходить по росе босиком, чтобы зарядиться энергией земли. Родившиеся 23 мая считали счастливчиками, поскольку земля передавала им силу и энергию.

Чего нельзя делать в Симонов день 23 мая

Чтобы не накликать беду, стоит придерживаться таких правил:

нельзя работать на земле, нарушая ее целостность

нельзя вставлять в землю колья, копать ямы

нельзя оставлять кошелек пустым, чтобы не обеднеть в последующий год

не стоит сорить деньгами

плохой идеей также будет запрятать деньги от чужих глаз - их вскоре могут найти

нельзя разводить бардак в доме и в делах - поскольку хаос может твориться и в жизни.

Запреты 23 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Симонов день pinterest.com

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Народные приметы на 23 мая:

Предки наблюдали за погодой, чтобы предсказать будущее:

дождь долго идет - будет дождливым все лето

всю ночь поют птицы - дождь весь день будет

на небе целый день мелкие кучерявые облака - несколько дней солнечной погоды будет

кроты много земли бросают - к дождям

если дождь идет с ветром - погода вскоре наладится

если к вам в дом пришел незнакомец, а на него свалился оберег, закрепленный над входом - у пришедшего дурные намерения

Кроме Симона в этот день вспоминают также:

Именины 23 мая:

Сидор

Киприан

Онисим

Таисия

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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