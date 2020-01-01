У кого 21 мая именины
Не забудьте поздравить своих знакомых.
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Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.
21 мая именины отмечают Арсений, Ян, Иван.
В честь какого святого именины 21 мая:
- Арсений. Святой покровитель: Арсений Великий , преподобный. Происходит от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый».
- Иван. Святой покровитель: Иоанн Богослов , евангелист. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом».
- Ян. Святой покровитель: Иоанн Богослов , евангелист. Происходит от польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
21 мая в святце нет женских имен
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