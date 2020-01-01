Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У кого 21 мая именины

Комментариев: 0
Не забудьте поздравить своих знакомых.
У кого именины 21 мая
У кого именины 21 мая
depositphotos

Читай также: Как назвать девочку, рожденную летом?

Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.

21 мая именины отмечают Арсений, Ян, Иван.

В честь какого святого именины 21 мая:

  • Арсений. Святой покровитель: Арсений Великий , преподобный. Происходит от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый».
  • Иван. Святой покровитель: Иоанн Богослов , евангелист. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом».
  • Ян. Святой покровитель: Иоанн Богослов , евангелист. Происходит от польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

21 мая в святце нет женских имен

Ранее мы писали о летнем солнцестоянии. 

Поделись:
Теги: именины, день ангела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь