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У кого именины 20 мая?

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Узнайте, кто сегодня празднует именины.
У кого именины 20 мая?
У кого именины 20 мая?
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Именины – день памяти святого небесного покровителя, именем которого был наречен человек при крещении. Их еще называют Днем Ангела. 

20 мая именины отмечают Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Ян. 

В честь какого святого 20 мая именины:

  • Антон. Святой покровитель: Антоний Марткопский , Иверский, столпник. Происходит от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок».
  • Давид. Святой покровитель: Давид Гареджийский , преподобный. Происходит от древнееврейского имени Давид - «любимый».
  • Иван. Святой покровитель: Иоанн Зедазнийский , преподобный. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом».
  • Иосиф. Святой покровитель: Иосиф Алавердский , епископ. Происходит от от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст».
  • Михаил. Святой покровитель: Михаил Улумбийский , преподобный.  Происходит от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога».
  • Семен. Святой покровитель: Шио (Симеон) Мгвимский , преподобный. Происходит от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал».
  • Степан. Святой покровитель: Стефан Хирский , преподобный. Происходит от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона».
  • Ян. Святой покровитель: Иоанн Зедазнийский , преподобный. Происходит от польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Для 20 мая в святце нет женских имен.

Ранее мы писали, как назвать девочку. 

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Теги: именины, день ангела
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