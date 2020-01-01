Узнайте, кто сегодня празднует именины.

У кого именины 20 мая? pinterest.com

Именины – день памяти святого небесного покровителя, именем которого был наречен человек при крещении. Их еще называют Днем Ангела.

20 мая именины отмечают Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Ян.



В честь какого святого 20 мая именины:

Антон. Святой покровитель: Антоний Марткопский , Иверский, столпник. Происходит от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок».

Давид. Святой покровитель: Давид Гареджийский , преподобный. Происходит от древнееврейского имени Давид - «любимый».

Иван. Святой покровитель: Иоанн Зедазнийский , преподобный. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом».

Иосиф. Святой покровитель: Иосиф Алавердский , епископ. Происходит от от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст».

Михаил. Святой покровитель: Михаил Улумбийский , преподобный. Происходит от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога».

Семен. Святой покровитель: Шио (Симеон) Мгвимский , преподобный. Происходит от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал».

Степан. Святой покровитель: Стефан Хирский , преподобный. Происходит от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона».

Ян. Святой покровитель: Иоанн Зедазнийский , преподобный. Происходит от польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Для 20 мая в святце нет женских имен.

Ранее мы писали, как назвать девочку.