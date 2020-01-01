Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом

Комментариев: 0
В Киеве открылся парк "Живых драконов и волшебных деревьев".
На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
пресс-служба

Парк «Живых драконов и волшебных деревьев» начал принимать посетителей в пятницу 15 мая. Это одна из немногих экспозиций, которая открылась в Киеве в первом этапе выхода из карантина.

Читай также: На выход! ВДНГ начинает работу после карантина

Более двадцати уникальных анимированных драконов из сказочных историй, древних мифов Востока и Запада, фантастических книг, фильмов и видеоигр разместили в специальной зоне под открытым небом, неподалеку от центрального корпуса ВДНГ.  Здесь гости могут не только собственными глазами увидеть, как выглядели знаменитые мифические чудовища, но и оценить их гигантские размеры — масштаб фигур колеблется от двух до четырех метров, а некоторые особи настолько большие, что задевают головами многолетние деревья на территории ВДНГ.

На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
пресс-служба

Выставка интерактивная — все драконы не только  рычат, но и движутся.  При этом у каждого свой голос, собственная манера поведения и даже характер.

Читай также: “Пробіг під каштанами“ відбудеться онлайн

Экспозицию уже увидели тысячи зрителей в нескольких странах, а вот для Киева подобные выставки — все еще совершенно новый уровень досуга. Что немаловажно — парк открылся с соблюдением всех карантинных норм, включая социальную дистанцию. А благодаря тому, что количество людей, которые могут одновременно находится на его территории, сейчас ограничено карантинными нормами, у  гостей выставки создается впечатление, что они действительно попали в сказку. 

На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
пресс-служба

В парке «Живых драконов и волшебных деревьев» можно встретить загадочных и добрых драконов Японии, торжественно-праздничных драконов из Китая и грозных драконов Восточной из Западной Европы.

Читай также: Гороскоп на неделю, с 18 мая по 24 мая, для всех знаков зодиака

Рядом со всеми фигурами размещены информационные панели, в деталях рассказывающие посетителям о том, как мифы и легенды о этих существах возникали в разных культурах по всему миру и почему драконы так популярны. Выставка пробудет в Киеве до конца июля, экспозиция работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
прес-служба

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: ВДНГ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь