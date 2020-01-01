В Киеве открылся парк "Живых драконов и волшебных деревьев".

Парк «Живых драконов и волшебных деревьев» начал принимать посетителей в пятницу 15 мая. Это одна из немногих экспозиций, которая открылась в Киеве в первом этапе выхода из карантина.

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Более двадцати уникальных анимированных драконов из сказочных историй, древних мифов Востока и Запада, фантастических книг, фильмов и видеоигр разместили в специальной зоне под открытым небом, неподалеку от центрального корпуса ВДНГ. Здесь гости могут не только собственными глазами увидеть, как выглядели знаменитые мифические чудовища, но и оценить их гигантские размеры — масштаб фигур колеблется от двух до четырех метров, а некоторые особи настолько большие, что задевают головами многолетние деревья на территории ВДНГ.

На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом пресс-служба

Выставка интерактивная — все драконы не только рычат, но и движутся. При этом у каждого свой голос, собственная манера поведения и даже характер.

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Экспозицию уже увидели тысячи зрителей в нескольких странах, а вот для Киева подобные выставки — все еще совершенно новый уровень досуга. Что немаловажно — парк открылся с соблюдением всех карантинных норм, включая социальную дистанцию. А благодаря тому, что количество людей, которые могут одновременно находится на его территории, сейчас ограничено карантинными нормами, у гостей выставки создается впечатление, что они действительно попали в сказку.

На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом пресс-служба

В парке «Живых драконов и волшебных деревьев» можно встретить загадочных и добрых драконов Японии, торжественно-праздничных драконов из Китая и грозных драконов Восточной из Западной Европы.

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Рядом со всеми фигурами размещены информационные панели, в деталях рассказывающие посетителям о том, как мифы и легенды о этих существах возникали в разных культурах по всему миру и почему драконы так популярны. Выставка пробудет в Киеве до конца июля, экспозиция работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом прес-служба

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