Запреты дня 17 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Пелагею Заступницу
В воскресенье, 17 мая 2020 года, согласно православному церковному календарю отмечается день памяти мученицы Пелагии, девы Тарсийской (Пелагея Заступница).
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Что нельзя делать на Пелагею Заступницу 17 мая 2020 года?
- нельзя обижать птиц (в особенности ворон), так как Пелагея считается их покровительницей
- нельзя дарить подарки
- в этот день советуют воздержаться от забоя домашней птицы и употребления ее в пищу
- нельзя пользоваться острыми предметами.
Приметы на Пелагею Заступницу 17 мая 2020
Так как в народе эту мученицу считали защитницей невинных дев и несправедливо обиженных, многие обращались к ней с молитвами о помощи.
В этот день женщина может отказаться от своих домашних обязанностей или позволить себе немного больше отдыха, а ее мужчина должен ей во всем помогать. Считается, что это Пелагея делает их более мягкими, внимательными и покладистыми.
Также на Пелагею Заступницу проводили обряды по защите огородов от неурожая, вредителей и нечистой силы. Главным инструментом в этом деле выступали веточки жгучей крапивы. Их вырывали с корнем и клали в надтреснутый горшок, сам горшок оставляли на средине огорода вверх дном.
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Другие праздники 17 мая 2020 года
- Всемирный день электросвязи и информационного общества
- Международный день борьбы с гомофобией
- Всемирный день памяти жертв СПИДа
- День рождения Интернета
- Всемирный день врача-пульмонолога
- День работников культуры и любителей народного искусства (Украина)
- День памяти жертв политических репрессий (Украина).
Именины 17 мая 2020 года
В этот день именины по православному календарю отмечают Климент (лат. милостивый), Кирилл (греч. господин), Никита (греч. победитель), Пелагея (др. греч. море), Никифор (др. греч. несущий победу), Флориан (лат. роскошный), по католическому - Вероника (др. греч. приносящая победу), Брунон (др. герм. бурый), Мария (ивр. горечь, любимая).
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