Народные приметы и суеверия в день памяти мученицы Пелагеи.

Запреты дня 17 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Пелагею Заступницу pinterest.com

В воскресенье, 17 мая 2020 года, согласно православному церковному календарю отмечается день памяти мученицы Пелагии, девы Тарсийской (Пелагея Заступница).

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Что нельзя делать на Пелагею Заступницу 17 мая 2020 года?

нельзя обижать птиц (в особенности ворон), так как Пелагея считается их покровительницей

нельзя дарить подарки

в этот день советуют воздержаться от забоя домашней птицы и употребления ее в пищу

нельзя пользоваться острыми предметами.

Приметы на Пелагею Заступницу 17 мая 2020

Так как в народе эту мученицу считали защитницей невинных дев и несправедливо обиженных, многие обращались к ней с молитвами о помощи.

В этот день женщина может отказаться от своих домашних обязанностей или позволить себе немного больше отдыха, а ее мужчина должен ей во всем помогать. Считается, что это Пелагея делает их более мягкими, внимательными и покладистыми.

Также на Пелагею Заступницу проводили обряды по защите огородов от неурожая, вредителей и нечистой силы. Главным инструментом в этом деле выступали веточки жгучей крапивы. Их вырывали с корнем и клали в надтреснутый горшок, сам горшок оставляли на средине огорода вверх дном.

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Другие праздники 17 мая 2020 года

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Международный день борьбы с гомофобией

Всемирный день памяти жертв СПИДа

День рождения Интернета

Всемирный день врача-пульмонолога

День работников культуры и любителей народного искусства (Украина)

День памяти жертв политических репрессий (Украина).

Именины 17 мая 2020 года

В этот день именины по православному календарю отмечают Климент (лат. милостивый), Кирилл (греч. господин), Никита (греч. победитель), Пелагея (др. греч. море), Никифор (др. греч. несущий победу), Флориан (лат. роскошный), по католическому - Вероника (др. греч. приносящая победу), Брунон (др. герм. бурый), Мария (ивр. горечь, любимая).

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