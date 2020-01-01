Народные приметы и суеверия в День памяти мучеников Тимофея и Мавры.

Запреты дня 16 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Мавру Молочницу depositphotos.com

В субботу, 16 мая 2020 года, по православному календарю отмечают День памяти мучеников Тимофея и Мавры. Они были супругами, но брак их был очень недолгим: спустя 20 дней после того, как они были объявлены мужем и женой, Тимофея и Мавру распяли за распространение христианской веры.

Мавра приобрела в народе множество имен: Рассадница, Молочница, Зеленые щи.

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Что нельзя делать на Мавру Молочницу 16 мая 2020 года?

на Мавру Рассадницу мужчинам нельзя заходить в огород работать в нем

хозяйкам, которые в этот день работающим в огороде, нельзя есть хлеб, чтобы птицы и паразиты не уничтожили молодую поросль

нельзя начинать строительство дома (особенно на месте или из материалов уже разрушенного)

нельзя дарить или одалживать носовые платки, иначе самому он скоро понадобится

нельзя проливать на стол молоко - чем больше прольешь, тем больше бед тебя ожидает.

Приметы на Мавру Молочницу 16 мая 2020 года

В день памяти мученицы начинался посев капусты и сбор свежих щавеля, лебеды и крапивы для зеленых щей (так как запасы квашеной капусты подходили к концу). Также считалось, что в этот день молоко приобретало чудодейственные свойства и становилось особенно вкусным. Употреблять можно было лишь свежее молоко, готовить на Мавру Молочницу из него что-либо считалось большим грехом.

Считалось, что в этот день также можно прервать полосу неудач: всего только и нужно, что украсить дом веточками лесной березы, срезанными на Мавру.

16 мая старались крестить детей - это должно было принести им удачу и творческие таланты. Также считается, что желтый цвет в одежде на Мавру оберегает от дурного глаза и несчастий.

Начать путешествие в день памяти Мавры и Тимофея - хороший знак, сулящий страннику легкий путь.

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Другие праздники 16 мая 2020 года

Международный день света

Международный день мирного сосуществования

Всемирный день виски

День биографов

День свободы культуры

День науки (Украина)

День Европы (Украина).

Именины 16 мая 2020 года

Согласно православным святцам именины в этот день отмечают Петр (др. греч. камень) и Тимофей (греч. почитающий Бога). По католическому календарю - Андрей (др. греч. мужественный), Вячеслав (слав. приумножающий славу), Симеон (ивр. услышанный).

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