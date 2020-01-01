Запреты дня 16 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Мавру Молочницу
В субботу, 16 мая 2020 года, по православному календарю отмечают День памяти мучеников Тимофея и Мавры. Они были супругами, но брак их был очень недолгим: спустя 20 дней после того, как они были объявлены мужем и женой, Тимофея и Мавру распяли за распространение христианской веры.
Мавра приобрела в народе множество имен: Рассадница, Молочница, Зеленые щи.
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Что нельзя делать на Мавру Молочницу 16 мая 2020 года?
- на Мавру Рассадницу мужчинам нельзя заходить в огород работать в нем
- хозяйкам, которые в этот день работающим в огороде, нельзя есть хлеб, чтобы птицы и паразиты не уничтожили молодую поросль
- нельзя начинать строительство дома (особенно на месте или из материалов уже разрушенного)
- нельзя дарить или одалживать носовые платки, иначе самому он скоро понадобится
- нельзя проливать на стол молоко - чем больше прольешь, тем больше бед тебя ожидает.
Приметы на Мавру Молочницу 16 мая 2020 года
В день памяти мученицы начинался посев капусты и сбор свежих щавеля, лебеды и крапивы для зеленых щей (так как запасы квашеной капусты подходили к концу). Также считалось, что в этот день молоко приобретало чудодейственные свойства и становилось особенно вкусным. Употреблять можно было лишь свежее молоко, готовить на Мавру Молочницу из него что-либо считалось большим грехом.
Считалось, что в этот день также можно прервать полосу неудач: всего только и нужно, что украсить дом веточками лесной березы, срезанными на Мавру.
16 мая старались крестить детей - это должно было принести им удачу и творческие таланты. Также считается, что желтый цвет в одежде на Мавру оберегает от дурного глаза и несчастий.
Начать путешествие в день памяти Мавры и Тимофея - хороший знак, сулящий страннику легкий путь.
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Другие праздники 16 мая 2020 года
- Международный день света
- Международный день мирного сосуществования
- Всемирный день виски
- День биографов
- День свободы культуры
- День науки (Украина)
- День Европы (Украина).
Именины 16 мая 2020 года
Согласно православным святцам именины в этот день отмечают Петр (др. греч. камень) и Тимофей (греч. почитающий Бога). По католическому календарю - Андрей (др. греч. мужественный), Вячеслав (слав. приумножающий славу), Симеон (ивр. услышанный).
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