У кого именины 16 мая?
Узнайте, кого нужно поздравить.
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Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько, что позволяет делать себе маленькие праздники в течение всего года
16 мая именины отмечают Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна и Юлиана.
В честь какого святого 16 мая именины:
- Николай. Святой покровитель: Николай Беневольский , священномученик, иерей Новомученик, 2000. Происходит от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов».
- Павел. Святой покровитель: Павел Виленский , мученик. Происходит от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
- Петр. Святой покровитель: Петр Аргосский , епископ. Происходит от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный».
- Тимофей. Происходит от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога».
- Ульяна. Святой покровитель: Иулиания Московская. В переводе с латинского языка - «из рода Юлиев», «кудрявая», «пушистая».
- Юлиана. Святой покровитель: Иулиания Московская , преподобная, игумения. Женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - «пушистая», «кудрявая».
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