Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У кого именины 16 мая?

Комментариев: 0
Узнайте, кого нужно поздравить.
У кого именины 16 мая?
У кого именины 16 мая?
pinterest.com

Читай также: Как назвать девочку, рожденную летом?

Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько, что позволяет делать себе маленькие праздники в течение всего года

16 мая именины отмечают Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна и Юлиана. 

В честь какого святого 16 мая именины:

  • Николай. Святой покровитель: Николай Беневольский , священномученик, иерей Новомученик, 2000. Происходит от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов». 
  • Павел. Святой покровитель: Павел Виленский , мученик.  Происходит от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
  • Петр. Святой покровитель: Петр Аргосский , епископ. Происходит от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный».
  • Тимофей. Происходит от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога».
  • Ульяна. Святой покровитель: Иулиания Московская.  В переводе с латинского языка - «из рода Юлиев», «кудрявая», «пушистая».
  • Юлиана. Святой покровитель: Иулиания Московская , преподобная, игумения. Женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - «пушистая», «кудрявая».

Ранее мы писали, как назвать мальчика рожденного летом. 

Поделись:
Теги: именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь