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Гороскоп на 16 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Чего не стоит сегодня делать Львам и о чем серьезно задуматься Водолеям.

Гороскоп на 16 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 мая 2020 для всех знаков Зодиака
depositphotos

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Гороскоп на 16 мая 2020:

  • Овен

Овнам сегодня стоит заниматься только теми делами, которые вам по душе - сложные и неприятные вопросы оставьте на потом. День удачен для прогулок по цветущим паркам, встреч с друзьями и приготовления чего-то “этакого“ на кухне.

  • Телец

Тельцам не стоит быть слишком критичными к окружающим, также не обращайте внимания на глупую и беспочвенную критику в свой адрес. День начните с тренировки, активность которой регулируйте в зависимости от состояния организма и погоды.

  • Близнецы

Близнецам сегодня будет буквально некогда скучать - семья и друзья будут требовать от вас максимум внимания и предложат целый ворох отличных идей для досуга. Вечер посвятите любимому человеку. Те, кто временно без пары - побалуйте себя любимым занятием - книгоманам можно почитать, а любителям активности - устроить велопрогулку.

  • Рак

Раки наконец снова обрели свою такую нужную, но столь хрупкую гармонию с собой и с окружающим миром. Наслаждайтесь периодом своего полнейшего счастья - и делитесь им с окружающими. Хороший период для творческих начинаний и любого креатива.

  • Лев

Львам сегодня категорически противопоказано скучать - ищите источник вдохновения во всем и всех: в интересных людях, красивых пейзажах или даже в приятных домашних мелочах. Хорошо бы сегодня выбраться на природу и помечтать о том, чего хотите добиться уже в ближайшем будущем. Мысли лучше записывать в виде плана.

  • Дева

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Девы сегодня будут окружены единомышленниками и интересными творческими людьми. День подходит для творчества, получения новых знаний и навыков, а также для активных тренировок на воздухе.

  • Весы

Весам сегодня не стоит завидовать - вот просто забудь такую опцию своей системы, иначе рискуете испортить себе настроение на довольно длительное время. Старайтесь сегодня общаться с творческими, что называется “светлыми“ людьми, отличной идеей будет заняться йогой и послушать уроки по психологии или духовным практикам.

  • Скорпион

Скорпионы сегодня могут быть “токсичными“, если не получать того, чего сильно-сильно хотят. Потому, зная за собой такой грешок - приложите максимум усилий, чтобы получить желаемое, но не идите напролом, лучше действуйте мягко и красиво.

  • Стрелец

Стрельцам самое время вернуться в социум и даже встретиться с давними друзьями, с которыми накопилось масса тем для разговоров. День удачен для ремонта, перестановки или просто генеральной уборки с выбрасыванием хлама.

  • Козерог

Козероги сегодня будут особенно несгибаемы - и это может стать проблемой для окружающих и застопорить важные процессы. Старайтесь думать сначала о успехе мероприятия, а после уже о личных выгоде и обидках.

  • Водолей

Водолеям сегодня везет в финансовых вопросах, а потому запросто можете распродавать ненужные вещи и покупать необходимое по весьма выгодной цене. Сегодня стоит серьезно подумать о развитии - это касается как работы, творчества, так и новом шаге в отношениях.

  • Рыбы

Рыбам стоит серьезно задуматься о своем упрямстве, которое может сильно стопорить работу и мешать отношениям в семье. Старайтесь проговаривать конфликтные ситуации и общаться с партнером начистоту - вам не хватает секса (ласки, денег, времени) - так и скажите.

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Теги: гороскоп, Зодиак, астрологические советы
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Источник: IVONА bigmir)net

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