Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 15 мая 2020 для всех знаков Зодиака depositphotos

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Гороскоп на 15 мая 2020:

Овен

Овнам сегодня лучше не рисковать репутацией и не ввязываться во всякие сомнительные сделки и знакомства. День лучше начать с дыхательных упражнений на воздухе и чашки чая из трав, заряжающих бодростью.

Телец

Тельцу лучше сегодня заняться решением накопившихся бытовых вопросов и побаловать себя косметическими и спа-процедурами. День будет легким, если начать его с неспешной прогулки и составления планов на выходные.

Близнецы

Сегодня стоит все дела, которые вы начинаете, доводить до конца, не оставляя на потом. День удачен для покупок мелкой бытовой техники и верхней одежды.

Рак

Сегодня могут быть скачки настроения и небольшие перепалки на работе и дома. Чтобы избежать серьезных конфликтов - не вступайте в открытую конфронтацию, а разберитесь в причинах. Хорошее время для прослушивания лекций по психологии.

Лев

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Львам сегодня лучше не демонстрировать свою “огненную“ натуру, если это может спровоцировать неприятные последствия. Хороший день для получения новых знаний, прогулок на свежем воздухе и начала конового комплекса тренировок.

Дева

Девам лучше сегодня не быть “одиночками“, а выстраивать работу так, чтобы делиться знанием и опытом с коллегами и родными. Начать день лучше с утренней прогулки по любимым местам и витаминного коктейля из сезонных фруктов.

Весы

Весы сегодня на удивление уравновешены и хорошо понимают, в каком направлении двигаться. День лучше начать с планов на день и неспешного чаепития.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит грамотно выстраивать коммуникацию с людьми и не допускать недопонимания и мелких обид. День лучше начать с прогулки, пробежки или дыхательной гимнастики - можно вдвоем с партнером.

Стрелец

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Стрельцам лучше не принимать поспешных решений и стараться спокойно реагировать на слабости окружающих. День лучше начать с пешей прогулки и телефонного разговора с родными.

Козерог

Козероги сегодня могут вдруг резко стать безнадежными романтиками и окунуться с головой в омут эмоций и страстей. Наслаждаясь "полетом", старайтесь не забывать о рациональном подходе к делам и перепроверяйте факты, с которыми работаете.

Водолей

Водолеям придется сделать выбор, который вы уже давно откладываете на потом. Твердое решение может касаться как работы, так и отношений с партнеров - сделав выбор, постарайтесь не идти на попятную

Рыбы

Рыбам сегодня необходимо уделить внимание своему состоянию - это касается физического здоровье и психологического комфорта. Не позволяйте токсичным людям вовлекать себя в конфликты и не упускайте возможности радоваться приятным мелочам.

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