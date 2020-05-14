Что ждет в этот день представителей всего Зодиакального круга.

Гороскоп на 14 мая 2020 для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Гороскоп на 14 мая 2020:

Овен

Овну сегодня стоит очень четко сформулировать свои планы не только на день, но и на ближайшее будущее. Идеальный вариант - написать список, начиная с самого важного. День благоволит смелым и откровенным Овнам, не боящимся трудностей и конструктивной критики.

Телец

Тельцам сегодня может повезти что называется - на ровном месте. Удача придет оттуда, откуда вы совершенно не ждали. День начните с чашечки ароматного чая или кофе под любимую музыку.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит быть очень внимательными и собранными, поскольку ошибки и просчеты могут иметь долгоиграющие последствия. День начните с разминки или пешей прогулки у воды.

Рак

Раки сегодня будут полны вдохновения и сил для реализации новых интересных проектов. Отличный день для встречи с друзьями, которых давно не видели, а также для любых экспериментов - от кулинарных до новых поз в сексе.

Лев

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Львам и Львицам сегодня могут поступить интересные предложения, возможны поездки и прогулки с ярким и харизматичными людьми. День начните с улыбки в зеркале, а после дарите ее всем, кто попадается на вашем пути - от родных до приятных вам незнакомцев.

Дева

Девам сегодня можно и нужно мечтать о том, чего вы по-настоящему, всем сердцем хотите. Магический день можно использовать не только для себя, а желать успехов и счастья всем, кто вам дорог. Хорошим началом дня будет прогулка или зарядка на воздухе.

Весы

Весам сегодня не стоит зацикливаться на негативе других людей - не позволяйте сбить себя с намеченного курса, а неприятных личностей попросту не подпускайте близко. День начните с приятных слов в свой адрес - станьте перед зеркалом и похвалите себя за недавние достижения, и обязательно улыбнитесь новому дню.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут на высоте в работе, организации досуга и в интимных отношениях с партнером (впрочем, как всегда). День стоит начать с четкого плана и максимально точно его придерживаться.

Стрелец

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Стрельцам не стоит сегодня переутомляться - как физически, так и морально. Старайтесь максимально побаловать себя приятными моментами: можно начать день с неспешной прогулки по приятным вам местам, а в течение рабочего дня разбавлять обстановку любимыми закусками и ароматным кофе.

Козерог

Козероги сегодня могут ощущать последствия своих прошлых ошибок - и даже несколько сгущать краски. Старайтесь не зацикливаться на прошлом, а приложить максимум усилий, чтобы создать и начать реализовывать новые проекты. Вечер хорош для романтики во всех смыслах - от прогулки до вкусного ужина и страстной ночи с партнером.

Водолей

Водолеям сегодня стоит бережно относиться к своей нервной системе. Старайтесь по возможности ровно реагировать на ситуации: даже если событие вас очень впечатлило - избегайте сегодня выказывать бурные восторги или наоборот - не злитесь всласть - иначе под вечер рискуете почувствовать себя разбитым.

Рыбы

Рыбам самое время переключиться с собственных проблем и интересов на дела тех, кто вас окружает. Забота о родных и дорогих вам людях может стать интересным опытом и подарить массу приятных эмоций как опекаемым - так и вам самим.

Ранее мы писали, чего категорически нельзя делать 14 мая 2020.

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