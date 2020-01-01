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Запреты дня 14 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в День Еремея Запашника

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Народные приметы и суеверия на Пролетье и День памяти пророка Иеремии.
Запреты дня 14 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в День Еремея Запашника
Запреты дня 14 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в День Еремея Запашника
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В четверг, 14 мая 2020 года, чтут память пророка Иеремии - второго из четырех великих ветхозаветных пророков. Так как этот день выпадает на самый разгар сельских пахоты и засева, в народе пророк получил имена, связанных со страдой: Еремей Запашник или Еремей Запрягальник. Считалось, что тем, кто обращается к Иеремии за помощью в домашних делах, уходе за скотом или в посевах, пророк не шлет Божью помощь, а, запрягая свою колесницу, приступает за работу самостоятельно.

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Что нельзя делать в День Еремея Запашника 14 мая 2020 года?

  • нельзя давать взаймы: ни денег, ни хлеба, иначе весь год придется самому просить помощи из-за неурожая
  • ловить рыбу также запрещено - на Еремея у них самый разгар нереста.

Приметы в День Еремея Запашника 14 мая 2020 года

Пасмурный день сулит холодную, затяжную зиму, ясный и пригожий - хорошую погоду на период сбора урожая.

Безоблачный восход солнца на Еремея предвещает сухое, жаркое лето.

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Сны в ночь с 13 на 14 мая являются вещими, но о них нельзя никому рассказывать, иначе не сбудутся. Дневной сон 14 мая также может быть судьбоносным, но о его подробностях лучше забыть - так приснившееся скорее превратится в реальность.

Именинникам и родившимся 14 мая советуют носить украшения с красными камнями (в особенности с рубинами) - это принесет им удачу.

Другие праздники 14 мая 2020 года

  • День фрилансера
  • Тамароба - день памяти святой благоверной царицы Тамары (Грузия)
  • Пролетье.

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Пролетье - славянский праздник, который знаменует окончание пахоты и начало посевов. В честь Матери Всех Богов, Майи Златовласки, разжигали большие костры - так встречали грядущее лето. В этот день люди шумно гуляли и веселились: проводили различные забавы, танцевали, водили хороводы и пели песни. На пахоту первой выходила женщина - мать семейства. Считалось, что этот незамысловатый обряд поможет ей сохранить мир и покой в доме.

Именины 14 мая 2020 года

В этот день по православному календарю именины отмечают: Акакий, Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара. По католическим святцам - Бонифатий и Матвей.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика, рожденного летом.

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Теги: запрет, запреты дня, что нельзя делать сегодня
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Источник: ivona bigmir)net

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