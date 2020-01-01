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У кого именины 14 мая?

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У кого именины 14 мая?
У кого именины 14 мая?
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День ангела – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек. 14 мая именины отмечают Герасим, Игнат,  Ефим, Макар, Тамара и Нина. 

В честь какого святого 14 мая именины:

Мужчины:

  • Ефим. Святой покровитель: Евфимий Новый , Афонский, Константинопольский, преподобномученик. Происходит от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
  • Герасим. Святой покровитель:  преподобный Герасим Болдинский. 
  • Игнат. Происходит от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»
  • Макар. Святой покровитель: Макарий Киевский , священномученик, митрополит. Происходит от  древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»

Женщины:

  • Тамара. Святой покровитель: Тамара Грузинская , царица. Происходит от древнееврейского имени Тамар - «смоковница», «финиковая пальма»
  • Нина. Происходит от еврейского слова нин - «правнучка» в переводе с грузинского языка - «юность» от шумерского нин - «госпожа»

Ранее мы писали, что нельзя делать 14 мая. 

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Теги: именины, день ангела
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