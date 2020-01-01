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#СтопКультурнийКарантин - небо над городами Украины озарили сотнями световых лучей

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В крупных украинских городах прошла необычная культурная акция.
# СтопКультурнийКарантин - небо над городами Украины подсветили сотнями световых лучей
# СтопКультурнийКарантин - небо над городами Украины подсветили сотнями световых лучей
прес-служба

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Ночью 12 мая сотни световых лучей озарили небо над городами Украины. Таким образом представители креативной индустрии решили призвать власти к разработке совместного плана выхода из карантина для сферы культуры. Событие объединило не только большинство основных деятелей отрасли, но и привлекло внимание жителей городов, где оно проходила.
 
Проект # стопкультурнийкарантин был реализован силами и средствами игроков рынка меньше, чем за 5 дней. В этот короткий срок к акции присоединились более 25 городов Украины. Для заметного и эффективного результата организаторы вообще задействовали 5400 световых приборов. В столице можно было увидеть около 20 столбов света, которые были направлены из знаковых киевских локаций: Певческое поле, Мариинский парк, Андреевский спуск, Почтовая площадь, Арка Дружбы народов и другие.


 

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Харьков, Львов, Хмельницкий, Запорожье, Винница, Черкассы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев, Ровно, Полтава, Умань, Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Дрогобыч, Стрый, Вышгород - прокатные и продакшн компании этих городов обустроили площадки с осветительными приборами, чтобы одновременно всем вместе, включить свет, тем самым вызвали немалое удивление и восхищение как минимум, 6 млн. украинцев. Под хэштегом # стопкультурнийкарантин можно наблюдать тысячи изображений и видео, выложенных пользователями в социальных сетях, а онлайн-трансляцию посмотрело уже 120 тыс. зрителей.

Многотысячная аудитория ивент-специалистов нашей страны в течение последнего месяца остается без работы, и фактически их компании на грани банкротства. Нам очень жаль, что в так называемом поэтапном плане выхода из карантина для нашего ремесла не нашлось места и правил.
Этой мирной акцией мы объединились ради того, чтобы быть “услышанными“ - чтобы нас увидели, обратили внимание на нашу деятельность и учли потребность в восстановлении организаций событий в государстве. Нам следует начать работать наравне с другими отраслями и видами деятельности. Стоп культурный карантин! - комментирует Денис Рынский (Event Industry Forum, Львов).

 
Акция была запланирована и проведена с конкретной целью - чтобы власть вышла на открытый диалог с индустрией. Среди предложений есть такие, которые смогут значительно упростить вынужденную остановку деятельности компаний отрасли и помочь пережить карантинные мероприятия.

Мы представляем современную культуру Украины и мы убеждены, что эта мирная акция войдет в историю. Кроме чрезвычайной зрелищности и яркости, она еще раз доказала следующее - украинцы могут и умеют объединяться ради единой цели. Поэтому, нас очень много, и мы просим выйти с нами на диалог. Для того, чтобы разработать единые унифицированные правила выхода из этого кризиса. Мы готовы помочь, - комментирует Евгения Стрижевская, основательница Kyiv Music Days.

Ранее мы писали, что ВДНХ открывается для посещения. 

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Теги: культура, Киев, Родина мать, лазеры, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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