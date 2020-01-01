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Как сделать профессиональные фото при помощи телефона

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Во время карантина удаленные фотосессии стали особо популярны.
Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
пресс-служба

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Тяжелые времена требуют свежих решений, поэтому многие фотографы перенесли свою работу в FaceTime — на удаленке делают даже рекламные фотосессии и модные лукбуки. Главными секретами успешной съемки по FaceTime поделилась Мальвина Чукля — победительница третьего сезона проекта «Топ-модель по-украински», который выпустил Новый канал.

Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
пресс-служба

— Этот тренд появился с началом карантина, когда творческие люди самоизолировались, а креатив все равно вырывался изнутри. Уже в марте я получила первые предложения снять фотосессию по FaceTime, чему была безгранично рада. Ведь можно сделать что-то новое, классное, при этом не покидая дом, — говорит Мальвина.

Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
пресс-служба

Успех фотосессии в первую очередь зависит от идеи — чтобы получить эффектный результат, подберите яркий образ, найдите подходящую локацию и определитесь со стилистикой.

— Я подбираю look’и к референсам (примеры того, как должна выглядеть модель, — прим. ред.) из своего гардероба, все снимаю и согласовываю с фотографами. То же с локациями —  фотограф должен посмотреть, подходит ли ему освещение, — отметила модель. — Кстати, снимать лучше всего в первой половине дня, в это время можно поймать хороший свет. В идеале надо иметь штатив и кольцевую лампу.

Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
пресс-служба

Мальвина живет в селе и называет свой дом «совсем не Instagram’ным», при этом ей удается делать атмосферные и стильные фотографии.

— Кто сказал, что дома нельзя сделать крутые снимки? На самом деле, совсем неважно, стоит у вас дома модная мебель или пол украшает персидский ковер из 90-х, обыграть можно все, — подчеркнула Чукля.

Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
Как сделать профессиональные фото при помощи телефона
пресс-служба

Как же выглядит сам процесс? В обусловленное время модель созванивается с фотографом, фиксирует телефон в нужном ракурсе и начинает позировать, прислушиваясь к советам профессионала.

— Скажу вам по секрету, что такие фотосессии можно делать и самостоятельно, при помощи таймера. А потом отредактировать фото, делая акцент на цифровом шуме, — говорит победительница модельного реалити Нового канала. — Но с фотографом делать классные кадры будет намного проще и быстрее.
 

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Теги: Мальвина Чукля, топ-модель по-украински
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