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Гороскоп на 13 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 13 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 13 мая 2020 для всех знаков Зодиака
depositphotos

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Гороскоп на 13 мая 2020:

  • Овен

Овну сегодня лучше отбросить второстепенные дела и задачи, а сосредоточиться на главном - том, что требует наибольшей концентрации внимания и усилий. День лучше начать с зарядки или медитации.

  • Телец

У Тельцов могут быть небольшие конфликты с начальством, а дома - с партнером, которые найдут разрешение благодаря вашему благоразумию и выдержке. День начните с пробежки и витаминного завтрака.

  • Близнецы

Близнецам судьбы сегодня подарит шанс исправить некую неприятную для вас ситуацию, которая накладывала отпечаток на ваше настроение и состояние. Старайтесь поддерживать весь день позитивное настроение и передавать его окружающим.

  • Рак

Не стоит сегодня глубоко копать в себя и разбираться в спорных ситуациях, которые недавно произошли и требуют, по вашему мнению, мгновенного разрешения. Оставьте “сырые“ вопросы отстояться - и вскоре вы посмотрите на них под новым углом.

  • Лев

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Для Львов пришло время раскрывать новые грани творческой “огненной“ натуры и ставить перед собой максимальные цели. День хорош для творчества, общения с людьми, чью интересы и взгляды на жизнь вас мотивируют, а также просто небанальными и яркими личностями.

  • Дева

У Дев все ровненько и стабильно хорошо. День хорош для новых подходов в работе, поиска интересного досуга и кулинарных экспериментов.

  • Весы

Весам сегодня лучше отгонять тени прошлого и не давать втянуть себя в уныние или негатив. День лучше начать с витаминного коктейля и пешей прогулки или даже пробежки на свежем воздухе.

  • Скорпион

Скорпионы сегодня почувствуют, что устали доказывать всем и вся, кто в доме главный, и возьмут тайм-аут. День лучше провести, просто наслаждаясь происходящим и кайфуя от общения с разными, но такими интересными людьми. 

  • Стрелец

Стрельцы сегодня могут быть втянуты в чужие “разборки“, возможно, вам придется давать советы, которые станут решающими, как в работе, так и в личной жизни ваших близких. День начните с улыбки - и он задастся, уж поверьте. 

  • Козерог

Козерогам сегодня судьба даст возможность понять, кто настоящий друг и соратник, а кто так - мимо проходящий мираж. День удачен для активной работы на свежем воздухе, недальних поездок и прогулок с друзьями.

  • Водолей

Водолеи сегодня смогут перезагрузиться и изменить формат отношений, которые вас давно уже не устраивали - будь то общение с начальником или с любимым человеком. День начните с зарядки, дыхательной гимнастики или пешей прогулки. Не забывайте вовремя питаться и пить достаточно жидкости - это позволит быть бодрыми весь день и осуществить задуманное.

  • Рыбы

Рыбам стоит наконец оставить прошлое в прошлом. Старайтесь выйти на новый уровень общения с партнером - сегодня звезды благоволят зарождению настоящего уютного гнездышка на двоих. В работе за компьютером делайте перерывы с небольшой разминкой - хотя бы для кистей рук. 

Ранее мы писали, чего категорически нельзя делать 13 мая 2020.

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Теги: гороскоп, Зодиак, астрологические советы
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Источник: IVONА bigmir)net

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