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Гороскоп на неделю 11-17 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что ждет представителей зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на неделю 11-17 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю 11-17 мая 2020 для всех знаков Зодиака
depositphotos.com

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Гороскоп на 11 мая 2020:

  • Овен

На прошлой неделе многих Овнов изрядно растерзали любовные перипетии. К счастью, в середине недели вам удастся переключиться на работу и абстрагироваться от амурных дел. Используйте это время с пользой и посвятите себя делам даже во неурочное время. Прекращайте жевать мыслительную жвачку в попытках найти выход из любовного урагана. Пусть эта буря разрешится без вашего участия.

  • Телец

Тельцов давно гложут тяжкие думы, и на этой неделе пришло время освободиться от них. Вы найдете выход из сложной ситуации, и даже удивитесь, что решение все это время лежало на поверхности. Подсказка от звезд: ищите выход там же, где нашли вход. В сферах работы все отлично – ваше фото можно помещать на доску почета в офисе. А вот любовные дела требуют больше внимания.

  • Близнецы

Сейчас самое время вставать на ноги. Это касается финансовых дел, в которых Близнецы в последнее время слишком часто ссылались на внешние факторы. Пришло время нести ответственность за свое материальное положение и не винить судьбу. Если не удовлетворены бюджетом, ищите работу. Но лучше повышайте квалификацию, чтобы стать лучшим на своем месте. На переправе коней не меняют.

  • Рак

Денежные дела ожидают и Раков. Им на этой неделе удастся выйти на стабильный доход. Дополнительные деньги принесет начинание, над которым вы думаете день и ночь. Совсем скоро мини-стартап принесет первые плоды. Главное не бросать начатое на полпути, как вы часто поступали с предыдущими идеями. Творческих Раков ждет вдохновение и желание дарить миру красоту.

  • Лев

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Всем Львам, на прошлой неделе впутавшимся в любовный треугольник, предстоит выйти из него с гордо развивающейся гривой. Какие бы потери не понесли вы в этом бою, вам предстоит остаться победителем. Последнее слово будет за вами, так дайте соперникам понять, что на вашу территорию лучше не заходить. В остальных сферах штиль – жизнь идет свои чередом.

  • Дева

В этом месяце многие Девы сменили работу, и сейчас пришло время для кульминации событий. На этой неделе вы буквально схватите звезду с неба. Но Дева Деве рознь, поэтому вас может ждать событие как в финансовом плане, так и в любовной сфере. Например, начальник повысит вас или вы завертитесь в романтических свиданиях с новым коллегой. Неделя будет щедрой на сюрпризы.

  • Весы

Весам на этой неделе предстоит стать мечтателями. Если звезды то и дело советуют вам спускаться на землю, то сейчас Весам это противопоказано. Рискните мечтать о большем, желать лучшего и представлять самое прекрасное. Не забудьте про парные полеты – берите «в небо» половинку. Стройте совместные планы и возводите воздушные замки вашего будущего. Мечты сбываются.

  • Скорпион

Не слишком благоприятное время для принятия важных решений. Ваше мнение попытаются отшлифовать близкие и родственники. Если планируете кардинальные перемены в жизни, не оглашайте свои планы на публике, иначе сдвинуться с места у вас не получится. Обязательно найдутся друзья, которые убедят вас, что «и так сойдет». Не верьте им – жизнь важно менять и стремиться к переменам.

  • Стрелец

Многие Стрельцы погрузились в депрессию и даже успели обжиться в ней. На этой неделе вас ждет отличная возможность выйти из кокона грусти и пуститься в новое приключение – любовное. Пустите в жизнь новое знакомство. Оно принесет массу положительных эмоций. Увидите, что от депрессии не останется и следа. Для семейных Стрельцов совет другой – заведите домашнего питомца.

  • Козерог

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Козерогам, недавно встретившим партнера, стоит помедлить с развитием событий. Ваш роман развивается бурно и всепоглощающе. Повремените с переездом на совместную территорию. Сейчас время раздумий и взвешенных решений, но никак не стремительных спонтанных свадеб. Как можно дольше оставайтесь в конфетно-букетном периоде. Семейные Козероги на этой неделе почувствуют себя счастливо.

  • Водолей

На прошлой неделе вы буквально грезили поездками и предстоящим отпуском. Но осуществить его так быстро не получится. Единственный шанс вырваться из города – командировка. Почему бы не вызваться добровольцем и не отправиться в новые города? Запасной план – каучсерфинг. Обменивайтесь приглашениями погостить со знакомыми из других городов.

  • Рыбы

На этой неделе вам могут предложить ввязаться в приключение. Смело соглашайтесь на любые идеи. Особенно если речь идет про отдых, экстремальные занятия спортом и неожиданные путешествия. Единственное исключение – рискованные финансовые сделки. От вложения сбережений в сомнительные дела сейчас стоит отказаться. Повремените с депозитами и обменом валют.

Ранее мы писали, чего нельзя делать 12 мая 2020.

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Теги: астрология, гороскоп, Зодиак
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Источник: IVONА bigmir)net

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