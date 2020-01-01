Подходящее время, чтобы попрощаться с ненужными вещами или изжившими себя отношениями.

Гороскоп на 9 мая 2020 года для всех знаков зодиака depositphotos

Овен

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Люди, которые сегодня будут вас упрекать в чем-то, скоро признают свою ошибку.

Телец

Ложь в этот день может существенно подпортить вашу репутацию честного и открытого человека.

Близнецы

Возможно, кто-то среди ваших знакомых пытается заставить вас сделать его работу, не молчите.

Рак

Не поддавайтесь на уговоры и не меняйте под влиянием близких свое решение, если вы его уже приняли.

Лев

Сегодня в ваших отношениях с родственниками могут возникнуть проблемы из ничего.

Дева

В деловых спорах коллеги и начальство оценят ваше умение стоять на своем до конца, не меняйте мнение.

Весы

Избавиться от дурных мыслей вам поможет уборка и другие бытовые дела, которые можно делать под музыку.

Скорпион

Все то, что вы сделаете в этот день, окажет существенное влияние на ваше будущее.

Стрелец

Вы, конечно, неплохо играете роль психотерапевта, но с этим пора заканчивать.

Люди, которые распространяют негатив, заставляют и вас чувствовать себя хуже.

Козерог

Планы, которые вы оставили на субботу, точно поддадутся вам, если победите лень уже с утра.

Водолей

Ваше желание прислушаться ко мнению друга или коллеги может привести к ошибкам.

Рыбы

Не торопитесь с осуждениями, возможно, уже завтра поступок друга покажется вам не таким ужасным.

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