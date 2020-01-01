Гороскоп на 9 мая 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Люди, которые сегодня будут вас упрекать в чем-то, скоро признают свою ошибку.
- Телец
Ложь в этот день может существенно подпортить вашу репутацию честного и открытого человека.
- Близнецы
Возможно, кто-то среди ваших знакомых пытается заставить вас сделать его работу, не молчите.
- Рак
Не поддавайтесь на уговоры и не меняйте под влиянием близких свое решение, если вы его уже приняли.
- Лев
Сегодня в ваших отношениях с родственниками могут возникнуть проблемы из ничего.
- Дева
В деловых спорах коллеги и начальство оценят ваше умение стоять на своем до конца, не меняйте мнение.
- Весы
Избавиться от дурных мыслей вам поможет уборка и другие бытовые дела, которые можно делать под музыку.
- Скорпион
Все то, что вы сделаете в этот день, окажет существенное влияние на ваше будущее.
- Стрелец
Вы, конечно, неплохо играете роль психотерапевта, но с этим пора заканчивать.
Люди, которые распространяют негатив, заставляют и вас чувствовать себя хуже.
- Козерог
Планы, которые вы оставили на субботу, точно поддадутся вам, если победите лень уже с утра.
- Водолей
Ваше желание прислушаться ко мнению друга или коллеги может привести к ошибкам.
- Рыбы
Не торопитесь с осуждениями, возможно, уже завтра поступок друга покажется вам не таким ужасным.
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