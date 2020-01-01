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Гороскоп на 9 мая 2020 года для всех знаков зодиака

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Подходящее время, чтобы попрощаться с ненужными вещами или изжившими себя отношениями.
Гороскоп на 9 мая 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 9 мая 2020 года для всех знаков зодиака
depositphotos
  • Овен

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Люди, которые сегодня будут вас упрекать в чем-то, скоро признают свою ошибку. 

  • Телец

Ложь в этот день может существенно подпортить вашу репутацию честного и открытого человека. 

  • Близнецы

Возможно, кто-то среди ваших знакомых пытается заставить вас сделать его работу, не молчите. 

  • Рак

Не поддавайтесь на уговоры и не меняйте под влиянием близких свое решение, если вы его уже приняли. 

  • Лев

Сегодня в ваших отношениях с родственниками могут возникнуть проблемы из ничего. 

  • Дева

В деловых спорах коллеги и начальство оценят ваше умение стоять на своем до конца, не меняйте мнение. 

  • Весы

Избавиться от дурных мыслей вам поможет уборка и другие бытовые дела, которые можно делать под музыку. 

  • Скорпион

Все то, что вы сделаете в этот день, окажет существенное влияние на ваше будущее. 

  • Стрелец

Вы, конечно, неплохо играете роль психотерапевта, но с этим пора заканчивать.
Люди, которые распространяют негатив, заставляют и вас чувствовать себя хуже. 

  • Козерог

Планы, которые вы оставили на субботу, точно поддадутся вам, если победите лень уже с утра. 

  • Водолей

Ваше желание прислушаться ко мнению друга или коллеги может привести к ошибкам. 

  • Рыбы

Не торопитесь с осуждениями, возможно, уже завтра поступок друга покажется вам не таким ужасным.

Ранее мы писали о самых трогательных песня про маму. 

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