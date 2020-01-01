Онлайн замовлення квітів: даруйте букети, не виходячи з дому

Онлайн замовлення квітів - це популярна в наші дні послуга, яка дає вам можливість приділити увагу близьким людям, перебуваючи далеко від них. Якщо зараз у вас немає можливості особисто вручити букет квітів дорогій людині, швидше заходите на сайт flowers.ua і замовляйте доставку квітів і теплих побажань на будь-який випадок. Flowers.ua - це національна флористична компанія, яка працює по всій Україні та світу, в тому числі у вихідні та святкові дні. У яке б містечко нашої країни ви б не замовили букет, ми точно зможемо довезти його в кращому вигляді.

Які квіти можна замовити онлайн?

У нашому асортименті представлені сотні й тисячі букетів та оригінальних квіткових композицій на будь-який смак. Флористи Flowers.ua - справжні професіонали, які знаються на своїй роботі, тому в якості і красі їх творінь можна не сумніватися. Вони формують букети з найрізноманітніших сортів квітів, як місцевого походження, так і з екзотичних видів. У нас в наявності можна знайти троянди різних відтінків, альстромерії, гортензії, лілії, антуріуми, хризантеми, сезонні тюльпани і півонії, тендітні ромашки і сонячні соняшники. Всі рослини найсвіжіші та першосортні, закуповуються нами виключно в день доставки і не зберігаються в закритих, задушливих вітринах, а, навпаки, чекають своєї години в холодильних камерах. Завдяки цьому всі композиції від Flowers.ua зможуть простояти у вазі якомога довше, приносячи радість адресату.

На зв'язку 24/7

Оператори колл-центру Flowers.ua знаходяться на зв'язку цілодобово. Якщо у вас виникнуть питання з приводу асортименту, оплати або оформлення вашого замовлення, можете сміливо телефонувати нам (тел. 0-800 50-03-72 - безкоштовний дзвінок по Україні) Також можна написати нам в онлайн-чат на сайті. Крім того, ми надаємо вам можливість відстежити статус вашого замовлення прямо на сайті. Зробити це нескладно: досить натиснути на відповідну кнопку в правому верхньому кутку.

Доступні ціни

Ціни на квіти від Flowers.ua найвигідніші, а кур'єрська служба доставить ваше замовлення точно за адресою в зазначений час. При цьому, вартість обраного вами букета ніяк не впливає на вартість його доставки. Тобто і скромний букет з 15 тюльпанів, і розкішна композиція з 101 червоної троянди з коробкою цукерок будуть доставлені адресату на рівних цінових умовах. Хочемо звернути вашу увагу, що ціни на доставку в різних регіонах дещо відрізняються, тому обов'язково вводьте в рядок пошуку потрібний населений пункт і вже потім оформляйте замовлення.

Оперативна кур'єрська доставка квітів

У штаті Flowers.ua є власна кур'єрська служба, в числі якої працюють ввічливі, пунктуальні та охайні кур'єри. Всі вони оснащені захисними масками, рукавичками та антисептичними засобами, а салони їх автомобілів щодня піддаються дезінфекційної обробки. Кур'єри відвозять всі замовлення прямо до порогу, за попередньою зідзвонився з одержувачем. Хочемо нагадати, що ми не говоримо адресату що саме привезе кур'єр, адже інтрига і сюрприз - це також невід'ємна частина кожного подарунка. Крім того, за бажанням кур'єр може відобразити на фото щасливого одержувача (тільки з його дозволу). І тоді ви своїми очима зможете побачити реакцію на ваш презент.

Букети з подарунками

Кожну квіткову композицію можна доповнити цікавим подарунком. Ми раді вам запропонувати великих м'яких ведмедиків Тедді, повітряні кульки, кошики фруктів, солодощів, шампанське, кіндер сюрпризи для дитячого свята та інші смаколики та напої. Також у нас є великий вибір кімнатних рослин в горщиках: цитрусові дерева, подокарпуси, кротони, бегонії, гусманії, драцени, гібіскуси та інші популярні і рідкісні сорти. Вручити квіти з подарунком - це відмінний шанс проявити турботу і показати свої щирі почуття.