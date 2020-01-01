У кого именины 9 мая?

Ivona расскажет, кого сегодня нужно поздравить.

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У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых. Ivona расскажет, у кого сегодня именины

Сегодня именины отмечают Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан и Глафира.

В честь какого святого 9 мая именины:



Мужчины

Василий. Святой покровитель: Василий Амасийский , священномученик, епископ. Происходит от древнегреческого имени Басилейос, означает «царский, царственный»

Иван. Святой покровитель: Иоанн Панков , священномученик, иерей Новомученик. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Нестор. Святой покровитель: Нестор , преподобный. Происходит от древнегреческого имени Нестор, происходящее от ностео - «возвращаться, отправляться, благополучно уходить»

Николай. Святой покровитель Николай Панков , мученик Новомученик, Происходит

от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов» Петр. Святой покровитель: Петр Панков , мученик Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Степан. Стефан Пермский (Великопермский). Святой покровитель епископ. Происходит

от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Женщины

Глафира. Святой покровитель: Глафира Амасийская , дева, праведная. Происходит

от древнегреческого имени Глафюра - «гладкая», «изящная», «красивая»

Главные именины сегодня у Степана. 9 мая церковь почитает память Ангела Хранителя - святителя Стефана, епископа Пермского.

Ранее мы писали, что нельзя делать 9 мая.