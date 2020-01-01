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У кого именины 9 мая?

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Ivona расскажет, кого сегодня нужно поздравить.
У кого именины 9 мая?
У кого именины 9 мая?
depositphotos

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У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых. Ivona расскажет, у кого сегодня именины

Сегодня именины отмечают Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан и Глафира. 

В честь какого святого  9 мая именины:

Мужчины

  • Василий. Святой покровитель: Василий Амасийский , священномученик, епископ. Происходит от древнегреческого имени Басилейос, означает «царский, царственный»
  • Иван. Святой покровитель: Иоанн Панков , священномученик, иерей Новомученик.  Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Нестор. Святой покровитель: Нестор , преподобный. Происходит от древнегреческого имени Нестор, происходящее от ностео - «возвращаться, отправляться, благополучно уходить»
  • Николай.  Святой покровитель Николай Панков , мученик Новомученик, Происходит
    от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Петр. Святой покровитель: Петр Панков , мученик Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
  • Степан. Стефан Пермский (Великопермский). Святой покровитель епископ. Происходит 
    от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Женщины

  • Глафира. Святой покровитель: Глафира Амасийская , дева, праведная. Происходит 
    от древнегреческого имени Глафюра - «гладкая», «изящная», «красивая»

Главные именины сегодня у Степана. 9 мая церковь почитает память Ангела Хранителя - святителя Стефана, епископа Пермского. 

Ранее мы писали, что нельзя делать 9 мая. 

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Теги: именины, день ангела
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