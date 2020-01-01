У кого именины 9 мая?
Ivona расскажет, кого сегодня нужно поздравить.
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У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых. Ivona расскажет, у кого сегодня именины
Сегодня именины отмечают Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан и Глафира.
В честь какого святого 9 мая именины:
Мужчины
- Василий. Святой покровитель: Василий Амасийский , священномученик, епископ. Происходит от древнегреческого имени Басилейос, означает «царский, царственный»
- Иван. Святой покровитель: Иоанн Панков , священномученик, иерей Новомученик. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
- Нестор. Святой покровитель: Нестор , преподобный. Происходит от древнегреческого имени Нестор, происходящее от ностео - «возвращаться, отправляться, благополучно уходить»
- Николай. Святой покровитель Николай Панков , мученик Новомученик, Происходит
от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
- Петр. Святой покровитель: Петр Панков , мученик Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
- Степан. Стефан Пермский (Великопермский). Святой покровитель епископ. Происходит
от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Женщины
- Глафира. Святой покровитель: Глафира Амасийская , дева, праведная. Происходит
от древнегреческого имени Глафюра - «гладкая», «изящная», «красивая»
Главные именины сегодня у Степана. 9 мая церковь почитает память Ангела Хранителя - святителя Стефана, епископа Пермского.
Ранее мы писали, что нельзя делать 9 мая.
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