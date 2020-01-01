Народные приметы на день мученика Симеона.

Запреты дня: Чего категорически нельзя делать 10 мая 2020 depositphotos

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В воскресенье, 10 мая 2020 православная церковь вспоминает святого мученика Симеона (Семена). Святой был одним из 70 апостолов Христа и первым беззаветно и безоговорочно уверовал в то, что Иисус - Мессия. Праздник оброс народными традициями и приметами. Так, день святого Семена в народе еще называли “ранопашцем“, поскольку с этого дня начинались активные полевые работы.

Также, как и в любой другой праздник, Семена имеет ряд запретов, которые помогут избежать негатива и неприятных ситуаций. Предлагаем узнать о главных из них:

Чего нельзя делать 10 мая 2020:

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Древние заготавливали к этому дню зерно на посев - и строго запрещали на Семена брать зерно в еду. Если кто ослушается и пустит заготовленное зерно на приготовление пищи - сулили плохой урожай.

Еще один запрет также был связан с будущим урожаем - на Семена молодым людям запрещали петь и танцевать около полей - древние считали это грехом.

В некоторых регионах считалось, что в этот день вообще грешно петь и веселиться.

Запрещалось пускать чужих в дом - будь то люди или звери - древние верили, что под их видом на Семена бродит нечистая сила. Если просили есть - стоило вынести милостыню за порог.

Если кто-то все же решался пускать чужака в дом, то стоило его вначале перекрестить и окропить свяченой водой, а после смотреть на его реакцию: если спокойный - значит, можно впустить.

Также на Семена предки наблюдали за погодой и предрекали по ней будущее:

Народные приметы на 10 мая 2020:

На Семена дождь как из ведра - будет добрый урожай ржи

Ветер быстро гонит облака по небу - долгое время будет непогода

Листики березы полностью раскрылись - самое время сажать картофель

Если вечером на Семена в низинах залег туман - очень скоро тепло придет.

Другие праздники:

День книги - в США,

День провозглашения государства - Микронезии,

День цветов - в Азербайджане.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в полнолуние.

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