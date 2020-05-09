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Запреты дня 9 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Глафиру Горошницу

Комментариев: 1
Какие суеверия и традиции этого дня соблюдали в народе .

Запреты дня 9 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Глафиру Горошницу
Запреты дня 9 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Глафиру Горошницу
depositphotos

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В субботу, 9 мая, почитают память святой Глафиры Амасийской. День ее памяти в народе установился как праздник Глафиры Горошницы. В этот день высаживали горох и придерживались определенных ритуалов, чтобы привлечь добрый урожай и удачу. Предлагаем узнать, чего нельзя делать 9 мая 2020 на Глафиры Горошницы. 

Ко дню высаживания гороха относились серьезно и бережно, поскольку эту культуру считали “вторым хлебом“ и использовали во многих блюдах традиционной кухни.

  • Чего нельзя делать 9 мая 2020:

Предки строго соблюдали запреты, чтобы привлечь счастье на весь сезон:

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  • На Горошницу днем не стоило передать - ели ровно столько, чтобы насытиться
  • Нельзя было делать работу через силу - вся работа в огороде или доме должна была приносить удовольствие и не делаться “на износ“ 
  • Нельзя было отказывать в просьбах и милостыне
  • Ни в коем случае нельзя было спугнуть прилетевших ласточек - в народе разорение ласточкиных гнезд считали тяжким грехом.

Запреты дня 9 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Глафиру Горошницу
Запреты дня 9 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Глафиру Горошницу
depositphotos

  • Что необходимо сделать 9 мая 2020:

В день Глафиры Горошницы посадка гороха превращалась в настоящий ритуал:

  • Вся семья выходила в поле, но сеяла горох женщина - это сулило добрый урожай. Если горох сеяла беременная - это повышало шансы на урожайность. Мужчины ходили с бороной, а дети делали пугала. 
  • Горох следовало обезопасить от возможных заморозков - для этого грядки посыпали измельченным торфом. Горох развивался прямо под теплым слоем торфа.
  • Вечером вся семья “пировала“ блюдами из гороха - готовили как отварное мясо с горохом, так и кашу, лепешки и даже гороховый студень. В наши дни можно приготовить такое оригинальное блюдо, чтобы разнообразить рацион и порадовать семью. 

День 9 мая памятен также другими датами:

  • Другие праздники в этот день

День победы над нацизмом во Второй мировой войне
Дни памяти и примирения, посвящённые погибшим во Второй мировой войне

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия, приметы, 9 мая
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.05.2020, 09:53
Оценка:  0
гость
Перестаньте забивать мозги разной х...у...й...ней, никто не знает этих традиций. Кто в городах сеет горох?
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