Запреты дня 9 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Глафиру Горошницу
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В субботу, 9 мая, почитают память святой Глафиры Амасийской. День ее памяти в народе установился как праздник Глафиры Горошницы. В этот день высаживали горох и придерживались определенных ритуалов, чтобы привлечь добрый урожай и удачу. Предлагаем узнать, чего нельзя делать 9 мая 2020 на Глафиры Горошницы.
Ко дню высаживания гороха относились серьезно и бережно, поскольку эту культуру считали “вторым хлебом“ и использовали во многих блюдах традиционной кухни.
- Чего нельзя делать 9 мая 2020:
Предки строго соблюдали запреты, чтобы привлечь счастье на весь сезон:
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- На Горошницу днем не стоило передать - ели ровно столько, чтобы насытиться
- Нельзя было делать работу через силу - вся работа в огороде или доме должна была приносить удовольствие и не делаться “на износ“
- Нельзя было отказывать в просьбах и милостыне
- Ни в коем случае нельзя было спугнуть прилетевших ласточек - в народе разорение ласточкиных гнезд считали тяжким грехом.
- Что необходимо сделать 9 мая 2020:
В день Глафиры Горошницы посадка гороха превращалась в настоящий ритуал:
- Вся семья выходила в поле, но сеяла горох женщина - это сулило добрый урожай. Если горох сеяла беременная - это повышало шансы на урожайность. Мужчины ходили с бороной, а дети делали пугала.
- Горох следовало обезопасить от возможных заморозков - для этого грядки посыпали измельченным торфом. Горох развивался прямо под теплым слоем торфа.
- Вечером вся семья “пировала“ блюдами из гороха - готовили как отварное мясо с горохом, так и кашу, лепешки и даже гороховый студень. В наши дни можно приготовить такое оригинальное блюдо, чтобы разнообразить рацион и порадовать семью.
День 9 мая памятен также другими датами:
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