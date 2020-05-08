Лучшие столичные заведения, которые можно будет посетить уже с понедельника 11 мая 2020 .

Куда сходить с 11 мая: ТОП-10 ресторанов и кафе с летними площадками instagram.com/tresfrancais_kiev

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С 11 мая 2020 года в Киеве начинается первый этап ослабления картина. Многие рестораны и кафе, которые оснащены летними террасами, возобновят свою работу и будут принимать гостей.

Предлагаем узнать, куда сходить в Киеве с 11 мая, чтобы вкусно поесть и оценить высокий уровень сервировки и обслуживания.

ТОП-10 кафе и ресторанов Киева, которые можно будет посетить с 11 мая:

Италия

Оболонская набережная, 15, корпус 4.

Ресторан Итальянской кухни "Італія" instagram.com/italia.ua

Ресторан итальянской кухни на Оболонской набережной. Изысканные блюда и приятная сервировка.

В меню - характерное для Италии обилие салатов, рыбных блюд, нежирных сортов мяса. Пиццу в ресторане пекут на открытом огне в печи - и она ничем не уступает блюду, приготовленному в Италии.

Вся еда в заведении сделана по оригинальной итальянской технологии из свежих продуктов - выглядит аппетитно и эстетично.

Средний чек:

Пицца - 200-300 грн.

Антипасто “Италия“ - 350 грн.

Брускетты - 100-150 грн.

Бокал вина - 135 грн.

Десант

ул. Приречная,9

Ресторан Десант на Оболони instagram.com/saloedyshka

Уютное кафе прямо на воде, недалеко от Оболонской набережной. В меню - хачапури, восточные и европейские закуски, а также грузинское вино и разнообразные напитки. Отдельный плюс заведения - просторные открытые террасы и колорит уютной таверны.

Средний чек - 200-250 грн.

Friends

Оболонская набережная, 11

ул. Прорезная.5

Кафе Friends instagram.com/restandbar_kiev

Уютное кафе, оформленное в стилистике популярного американского сериала “Друзья“, который, к слову, там “крутят“ в зале. Здесь можно посидеть с друзьями за чашечкой кофе, поесть разнообразных закусок и выпить хорошего вина. Профиль - американская кухня. В меню большой выбор сэндвичей, бургеров, разных салатов.

Средний чек:

Набор сэндвич и фри за - 120 грн.⠀

Сэндвич с лососем - 99 грн.

Цезарь - 109 грн.

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Il Molino

Адреса:

ул. Владимирская, 40/2

пр-т Голосеевский, 58А, ЖК Park Avenue

Пр-т Победы, 45

ул. Днепровская набережная, 19

ул. Саксаганского, 120

ул. Московская, 17 - в перечне не подаем пиццерии, которые расположены на территории киевских ТРЦ.

Пиццерия Il Molino instagram.com/il_molino

Приятное заведение с атмосферой настоящей итальянской пиццерии. Пиццу готовят при вас в печи. Качество продуктов и внешний вид блюд приятно радуют. В меню есть и другие традиционные блюда итальянской кухни.

Ассортимент постоянно обновляется - скажем, к Новому году в меню прибавляются несколько сортов пиццы для гурманов - одним из самых оригинальных рецептом была пицца с хамоном и инжиром.

Средний чек:

Пицца в среднем обойдется (340 г) 180 грн, а пицца побольше (430 г.) - около 200 грн.

Спагетти - 120 грн.

Куриная грудинка с баклажанами - 159 грн.

Сушия

ул.Бориса Гринченка, 2/1

Ресторан японской кухни Сушия instagram.com/sushiya_uray

Ресторан японской кухни, который радует соотношением цены и качества. Продукты свежие и аппетитно выглядят. Фишка заведения - суши и роллы, которые готовят как по традиционным рецептам, так и используя новые идеи.

*Напоминаем, что в период пандемии лучше воздержаться от продуктов, которые не проходят термическую обработку.

Средний чек

Килограммовый сет обойдется около 450 грн.

Пекинский салат с курицей - 74 грн.

Суп рамен со свининой - 119 гр.

La Veranda

ул.Академика Богомольця, 7,14

Ресторан Файна фамилия instagram.com/art.antonina

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Ресторан средиземноморской кухни в Киеве, в котором обещают уделять внимание каждому гостю, а также его индивидуальным предпочтениям - скажем, посетители запросто могут заказать блюдо, которого нет в меню - и повар его приготовит, если не будет слишком загружен. Упор в заведении сделан на качественную кухню, свежие сезонные продукты.

Средний чек:

Равиоли с рикоттой - 127 грн.

Баклажан в корочке панко - 159 грн.

Филе жареной белой рыбы с овощами, картофелем и маслинами - 239 грн.

Паста с курицей - 159 грн.

Прага

пр-т Академика Глушкова, 1

Ресторан Прага instagram.com

Один из самых известных киевских ресторанов, расположенный в живописном месте - Голосеевском парке. Философия ресторана состоит в том, чтоб готовить блюда итальянской, японской и европейской кухни, сохраняя при этом неизменный почерк и традиции “Праги“. Меню порадует оригинальными мясными изысками и постными блюдами с неожиданным сочетанием продуктов:

Морковные вареники с бататом и муссом из соевой сметаны - 184 грн.

Картофельно-луковый крем-суп с шампиньонами - 132 грн.

Гратен из сельдерея с карамелизированным пастернаком и соусом из орехов и кокосового молока - 175 грн.

Карпаччо из телятины с трюфельным маринадом - 242 грн.

Чачапури

бульвар Шевченко, 36-а.

Ресторан Чачапури instagram.com/_andreevadasha_

Ресторан грузинской кухни, в котором вам предложат не только традиционные блюда, но и различные вариации на тему. В меню - множество видов хачапури, шашлык и мясо на гриле. а также настоящее грузинское вино.

Средний чек:

Курица в гранатовом соусе - 350 грн

Шашлык (порция) - 218 грн.

Хачапури - в среднем - 150 грн.

Бутылка вина - в среднем 170 грн.

Хуторець на Дніпрі

ул. Набережно-Крещатицкая, 10а

Ресторан украинской кухни Хуторець на Дніпрі instagram.com/hutorets

Ресторан национальной кухни, расположенный прямо на воде. Невероятная атмосфера, любимые блюда в колоритном оформлении и мясо на гриле. Ресторан неизменно получает самую высокую оценку посетителей и восторженные отзывы о фирменных блюдах.

Средний чек - 650 грн.

Фирменные блюда:

Шашлык из свиного ошейка с пряным соусом - 186 грн.

Каре баранины с томатным соусом - 285 грн.

Вареники с творогом и другими начинками - от 94 грн.

Сорбеты и мороженое - от 37 грн.

Très FRANÇAIS

ул. Костельная,3

Ресторан французской кухни instagram.com/tresfrancais_kiev

Название ресторана французской кухни Très FRANÇAIS переводится как “очень по-французски“. Здесь можно попробовать традиционные закуски, выпить ароматного кофе с булочкой или круассаном, а также попробовать фирменных овощных блинчиков.

Создатели представили свое заведение как воплотившее в себе дух, нрав, привычки и традиции не только одной из лучших кухонь мира, но и французского мироощущения.

Что нужно знать о меню и колорите:

Представьте: вы сидите на террасе с видом на просыпающийся город… Или внутри, в Арт-зале, на диванчике у окна с видом на одну из лучших улиц Киева – Костельную. Вы слушаете мелодичный звук французских песен, разговоры за соседним столиком, перед вами появляется «carafe d'eau» (графин воды) и корзинка со свежеиспеченным багетом. Клубится пар от нашего знаменитого Лионского супа. У вас в руке – бокал белого Кот дю Рон или красного Бургундского, а в мыслях вы уже где-то в уютной брассери на одной из улочек Парижа, - написали на сайте ресторана.



Средний чек:

1 кг оладушек из цукини с прованским соусом айоли - 365 грн.

яблочный тарт таттен (900/1800 г) - 375/750 грн.

1 кг сырников с баночкой домашнего ягодного варенья - 475 грн.

корзинка свежеиспеченных круассанов с конфитюрами - 180 грн.

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