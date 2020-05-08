Куда сходить с 11 мая: ТОП-10 ресторанов и кафе с летними площадками
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С 11 мая 2020 года в Киеве начинается первый этап ослабления картина. Многие рестораны и кафе, которые оснащены летними террасами, возобновят свою работу и будут принимать гостей.
Предлагаем узнать, куда сходить в Киеве с 11 мая, чтобы вкусно поесть и оценить высокий уровень сервировки и обслуживания.
ТОП-10 кафе и ресторанов Киева, которые можно будет посетить с 11 мая:
Италия
- Оболонская набережная, 15, корпус 4.
Ресторан итальянской кухни на Оболонской набережной. Изысканные блюда и приятная сервировка.
В меню - характерное для Италии обилие салатов, рыбных блюд, нежирных сортов мяса. Пиццу в ресторане пекут на открытом огне в печи - и она ничем не уступает блюду, приготовленному в Италии.
Вся еда в заведении сделана по оригинальной итальянской технологии из свежих продуктов - выглядит аппетитно и эстетично.
Средний чек:
- Пицца - 200-300 грн.
- Антипасто “Италия“ - 350 грн.
- Брускетты - 100-150 грн.
- Бокал вина - 135 грн.
Десант
- ул. Приречная,9
Уютное кафе прямо на воде, недалеко от Оболонской набережной. В меню - хачапури, восточные и европейские закуски, а также грузинское вино и разнообразные напитки. Отдельный плюс заведения - просторные открытые террасы и колорит уютной таверны.
Средний чек - 200-250 грн.
Friends
- Оболонская набережная, 11
- ул. Прорезная.5
Уютное кафе, оформленное в стилистике популярного американского сериала “Друзья“, который, к слову, там “крутят“ в зале. Здесь можно посидеть с друзьями за чашечкой кофе, поесть разнообразных закусок и выпить хорошего вина. Профиль - американская кухня. В меню большой выбор сэндвичей, бургеров, разных салатов.
Средний чек:
- Набор сэндвич и фри за - 120 грн.⠀
- Сэндвич с лососем - 99 грн.
- Цезарь - 109 грн.
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Il Molino
- Адреса:
ул. Владимирская, 40/2
пр-т Голосеевский, 58А, ЖК Park Avenue
Пр-т Победы, 45
ул. Днепровская набережная, 19
ул. Саксаганского, 120
ул. Московская, 17 - в перечне не подаем пиццерии, которые расположены на территории киевских ТРЦ.
Приятное заведение с атмосферой настоящей итальянской пиццерии. Пиццу готовят при вас в печи. Качество продуктов и внешний вид блюд приятно радуют. В меню есть и другие традиционные блюда итальянской кухни.
Ассортимент постоянно обновляется - скажем, к Новому году в меню прибавляются несколько сортов пиццы для гурманов - одним из самых оригинальных рецептом была пицца с хамоном и инжиром.
Средний чек:
- Пицца в среднем обойдется (340 г) 180 грн, а пицца побольше (430 г.) - около 200 грн.
- Спагетти - 120 грн.
- Куриная грудинка с баклажанами - 159 грн.
Сушия
- ул.Бориса Гринченка, 2/1
Ресторан японской кухни, который радует соотношением цены и качества. Продукты свежие и аппетитно выглядят. Фишка заведения - суши и роллы, которые готовят как по традиционным рецептам, так и используя новые идеи.
*Напоминаем, что в период пандемии лучше воздержаться от продуктов, которые не проходят термическую обработку.
Средний чек
- Килограммовый сет обойдется около 450 грн.
- Пекинский салат с курицей - 74 грн.
- Суп рамен со свининой - 119 гр.
La Veranda
- ул.Академика Богомольця, 7,14
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Ресторан средиземноморской кухни в Киеве, в котором обещают уделять внимание каждому гостю, а также его индивидуальным предпочтениям - скажем, посетители запросто могут заказать блюдо, которого нет в меню - и повар его приготовит, если не будет слишком загружен. Упор в заведении сделан на качественную кухню, свежие сезонные продукты.
Средний чек:
- Равиоли с рикоттой - 127 грн.
- Баклажан в корочке панко - 159 грн.
- Филе жареной белой рыбы с овощами, картофелем и маслинами - 239 грн.
- Паста с курицей - 159 грн.
Прага
- пр-т Академика Глушкова, 1
Один из самых известных киевских ресторанов, расположенный в живописном месте - Голосеевском парке. Философия ресторана состоит в том, чтоб готовить блюда итальянской, японской и европейской кухни, сохраняя при этом неизменный почерк и традиции “Праги“. Меню порадует оригинальными мясными изысками и постными блюдами с неожиданным сочетанием продуктов:
- Морковные вареники с бататом и муссом из соевой сметаны - 184 грн.
- Картофельно-луковый крем-суп с шампиньонами - 132 грн.
- Гратен из сельдерея с карамелизированным пастернаком и соусом из орехов и кокосового молока - 175 грн.
- Карпаччо из телятины с трюфельным маринадом - 242 грн.
Чачапури
- бульвар Шевченко, 36-а.
Ресторан грузинской кухни, в котором вам предложат не только традиционные блюда, но и различные вариации на тему. В меню - множество видов хачапури, шашлык и мясо на гриле. а также настоящее грузинское вино.
Средний чек:
- Курица в гранатовом соусе - 350 грн
- Шашлык (порция) - 218 грн.
- Хачапури - в среднем - 150 грн.
- Бутылка вина - в среднем 170 грн.
Хуторець на Дніпрі
- ул. Набережно-Крещатицкая, 10а
Ресторан национальной кухни, расположенный прямо на воде. Невероятная атмосфера, любимые блюда в колоритном оформлении и мясо на гриле. Ресторан неизменно получает самую высокую оценку посетителей и восторженные отзывы о фирменных блюдах.
Средний чек - 650 грн.
Фирменные блюда:
- Шашлык из свиного ошейка с пряным соусом - 186 грн.
- Каре баранины с томатным соусом - 285 грн.
- Вареники с творогом и другими начинками - от 94 грн.
- Сорбеты и мороженое - от 37 грн.
Très FRANÇAIS
- ул. Костельная,3
Название ресторана французской кухни Très FRANÇAIS переводится как “очень по-французски“. Здесь можно попробовать традиционные закуски, выпить ароматного кофе с булочкой или круассаном, а также попробовать фирменных овощных блинчиков.
Создатели представили свое заведение как воплотившее в себе дух, нрав, привычки и традиции не только одной из лучших кухонь мира, но и французского мироощущения.
Что нужно знать о меню и колорите:
Представьте: вы сидите на террасе с видом на просыпающийся город… Или внутри, в Арт-зале, на диванчике у окна с видом на одну из лучших улиц Киева – Костельную. Вы слушаете мелодичный звук французских песен, разговоры за соседним столиком, перед вами появляется «carafe d'eau» (графин воды) и корзинка со свежеиспеченным багетом. Клубится пар от нашего знаменитого Лионского супа. У вас в руке – бокал белого Кот дю Рон или красного Бургундского, а в мыслях вы уже где-то в уютной брассери на одной из улочек Парижа, - написали на сайте ресторана.
Средний чек:
- 1 кг оладушек из цукини с прованским соусом айоли - 365 грн.
- яблочный тарт таттен (900/1800 г) - 375/750 грн.
- 1 кг сырников с баночкой домашнего ягодного варенья - 475 грн.
- корзинка свежеиспеченных круассанов с конфитюрами - 180 грн.
Ранее мы писали, как стать настоящей леди, используя 10 простых правил.
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