Чего ни в коем случае нельзя делать, согласно народным приметам .

Запреты дня: Чего нельзя делать 6 мая 2020 pinterest.com

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Завтра, 6 мая 2020, в Украине будем отмечать Юрьев день - от имени Георгия Победоносца, память которого в этот день почитают. С Юрьевым днем в народе связано множество примет и суеверий, которые мы собрали в материале ниже.

Так, на Георгия Победоносца, который, согласно легенде, победил змия, принято молиться о защите своего дома, победе над врагом - молитвы к заступнику возносят не только в день его памяти, но и каждый раз, когда требуется помощь в решении сложных ситуаций, перед важными и ответственными делами. Святого Георгия изображают на иконах как всадника с копьем, пронзающего крылатого змия.

Также Юрьев день в народе называли днем Ярилы Вешнего. С этого дня начинались активные полевые работы, а молодые пары готовились к свадьбам.

Кроме того, 6 мая запрещалось делать некоторые вещи, а непослушание в этих вопросах могло, по мнению предков, сулить неприятности.

Чего нельзя делать 6 мая 2020:

В Юрьев день строго-настрого запрещено ссориться, ругаться и кричать - предки верили, что таких “громких“ дебоширов может убить грозой.

Также в этот день и близко нельзя было подходить к вязанию и шерстяным ниткам - суеверие гласит, что у тех, кто ослушается, овец волки украдут, или другие неприятности случатся.

Женщинам в эти сутки запрещено было делать прически и остригать волосы - мудрость и красота могла уйти вместе с обрезанной частью.

Утром на Юрия нельзя было топтать росу, поскольку она обладает 6 мая целебной силой. Древние аккуратно собирали росу и умывались ею, чтобы быть красивыми и здоровыми.

6 мая ни в коем случае нельзя обижать домашних животных и отказывать в просьбах пастухам - иначе на скот и птицу напасть будет.

Георгий Победоносец pinterest.com

Молитвы к Георгию победоносцу:

Молитва Георгию Победоносцу о помощи и защите

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие, и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа Славы. Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Другие праздники 6 мая:

В Сирии и Ливане 6 мая отмечают День мучеников, в США - День медсестер. На Кипре 6 мая отмечают Праздник цветов (Анфестирия).

Именины 6 мая

Именины празднуют:

Александра,

Анатолий,

Афанасий,

Валерий,

Валерия,

Георгий,

Егор,

Иван,

Юрий.

Ранее мы писали, чего не нужно делать на неделе 4-10 мая.

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