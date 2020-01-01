Гороскоп на 5 мая 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Упорства в делах вам не занимать, но сейчас вы нуждаетесь в переосмыслении тактики.
- Телец
Астрологи призывают не откладывать принятие важного решения, вы уже знаете, как нужно поступить.
- Близнецы
Когда весь мир против, вас продолжают поддерживать самые близкие, поблагодарите их за это.
- Рак
Работу лучше поставить на паузу, иначе в документы и отчеты прокрадутся ошибки.
- Лев
Звезды предупреждают, что общение в этот день не станет источником позитивных эмоций (даже наоборот).
- Дева
В личной жизни не все гладко, партнер может спровоцировать скандал, с которым придется иметь дело всем.
- Весы
Время, которое вы, как правило, тратите на пустые разговоры, следует уделить работе и важным делам.
- Скорпион
Погружение в прошлое может оказаться утомительным, но полезным.
- Стрелец
Не бойтесь браться за дела, которые кажутся вам скучными, сегодня вы закончите их быстро.
- Козерог
Некоторые люди в вашем окружении не заслуживают хорошего отношения, ведь сами пользуются вами.
- Водолей
Если у вас до сих пор нет хобби, пора его найти и освоить, считают астрологи.
- Рыбы
Не время что-то кардинально менять, станет только хуже.
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