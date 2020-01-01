Сегодня вам пригодится ваша способность доверительного общения с людьми.

Гороскоп на 5 мая 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

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Упорства в делах вам не занимать, но сейчас вы нуждаетесь в переосмыслении тактики.

Телец

Астрологи призывают не откладывать принятие важного решения, вы уже знаете, как нужно поступить.

Близнецы

Когда весь мир против, вас продолжают поддерживать самые близкие, поблагодарите их за это.

Рак

Работу лучше поставить на паузу, иначе в документы и отчеты прокрадутся ошибки.

Лев

Звезды предупреждают, что общение в этот день не станет источником позитивных эмоций (даже наоборот).

Дева

В личной жизни не все гладко, партнер может спровоцировать скандал, с которым придется иметь дело всем.

Весы

Время, которое вы, как правило, тратите на пустые разговоры, следует уделить работе и важным делам.

Скорпион

Погружение в прошлое может оказаться утомительным, но полезным.

Стрелец

Не бойтесь браться за дела, которые кажутся вам скучными, сегодня вы закончите их быстро.

Козерог

Некоторые люди в вашем окружении не заслуживают хорошего отношения, ведь сами пользуются вами.

Водолей

Если у вас до сих пор нет хобби, пора его найти и освоить, считают астрологи.

Рыбы

Не время что-то кардинально менять, станет только хуже.

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю.