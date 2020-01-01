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Гороскоп на 5 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Сегодня вам пригодится ваша способность доверительного общения с людьми.
Гороскоп на 5 мая 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 5 мая 2020 года для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Упорства в делах вам не занимать, но сейчас вы нуждаетесь в переосмыслении тактики. 

  • Телец

Астрологи призывают не откладывать принятие важного решения, вы уже знаете, как нужно поступить. 

  • Близнецы

Когда весь мир против, вас продолжают поддерживать самые близкие, поблагодарите их за это. 

  • Рак

Работу лучше поставить на паузу, иначе в документы и отчеты прокрадутся ошибки. 

  • Лев

Звезды предупреждают, что общение в этот день не станет источником позитивных эмоций (даже наоборот).

  • Дева

В личной жизни не все гладко, партнер может спровоцировать скандал, с которым придется иметь дело всем.

  • Весы

Время, которое вы, как правило, тратите на пустые разговоры, следует уделить работе и важным делам.

  • Скорпион

Погружение в прошлое может оказаться утомительным, но полезным. 

  • Стрелец

Не бойтесь браться за дела, которые кажутся вам скучными, сегодня вы закончите их быстро. 

  • Козерог

Некоторые люди в вашем окружении не заслуживают хорошего отношения, ведь сами пользуются вами. 

  • Водолей

Если у вас до сих пор нет хобби, пора его найти и освоить, считают астрологи. 

  • Рыбы

Не время что-то кардинально менять, станет только хуже. 

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю.

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня, гороскоп на каждый день
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