Народная мудрость - советы и суеверия - на 5 мая 2020 года .

День Луки, или Ведьмины хороводы: Приметы и суеверия 5 мая 2020 pinterest.com

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Завтра 5 мая, наступает 126-й день в григорианском календаре, а также первый вторник последнего месяца весны 2020. До конца года остаётся 240 дней. Какие праздники будем отмечать в этот день и что приписывает 5 мая народная мудрость, как вести себя в эти сутки и чего не нужно делать - предлагаем узнать из материала Ivona.

Международные праздники и памятные даты 5 мая:

Праздники и памятные даты 5 мая связаны со здоровьем и людьми, которые помогают его обеспечивать. Так, завтра будем отмечать:

Памятная дата - Международный день борьбы за права инвалидов . В этот день обращают внимание общественности на проблемы людей с ограниченными возможностями и выступают против любой дискриминации инклюзивных людей.

. В этот день обращают внимание общественности на проблемы людей с ограниченными возможностями и выступают против любой дискриминации инклюзивных людей. Международный день акушерки - профессиональный праздник медицинских работников, которые помогают людям появиться на свет. В этот день, как правило, акушерки - кроме того, что принимают поздравления - организовывают бесплатные консультации, семинары и делятся опытом с коллегами. Не забудьте поздравить всоих знакомых акушеров и акушерок!

- профессиональный праздник медицинских работников, которые помогают людям появиться на свет. В этот день, как правило, акушерки - кроме того, что принимают поздравления - организовывают бесплатные консультации, семинары и делятся опытом с коллегами. Не забудьте поздравить всоих знакомых акушеров и акушерок! Всемирный день борьбы с астмой - еще одна очень важная памятная дата, которую проводят ежегодно в первый вторник мая. В 2020 она выпадает на 5 мая. В этот день обращают внимание общественности на проблемы людей, у которых астма и знакомят людей с важными факторами, которые приводят к заболеванию. Кроме того, в день борьбы с астмой проводятся лекции и семинары, на которых говорят о новых подходах в лечении астмы.

В Украине 5 мая отмечают народный праздник День Луки, который приурочен к дате, когда Православная церковь вспоминает одного из евангелистов.

Луков день оброс множеством примет и суеверий, а также в народе считается, что именно в эти сутки по полям и лесам снуют ведьмы - потому предлагаем узнать, что нужно делать 5 мая 2020 года и какие суеверия связаны в народе с этим днем.

День Луки или Ведьмины хороводы

Народный праздник “День Луки“ отмечается ежегодно 5 мая (по старому стилю – 22 апреля).



Лука - один из апостолов Иисуса Христа и автор одного из четырёх Евангелий и Деяний святых апостолов. Согласно Библии, был врачом, Луку считают первым иконописцем. В христианской традиции Евангелиста Луку почитают как святого-покровителя врачей и художников. Символом евангелиста Луки, заимствованным из пророчества Иезекииля, является крылатый телец, держащий Евангелие.

В день, когда вспоминали евангелиста Луку встарь на Руси высаживали лук. Также в это время водили хороводы, посвященные приходу весны и мифологическому персонажу - Леле. также древние считали, что на Луки активизируется нечистая сила - веселятся ведьмы.

Другие названия праздника: “Лука“, “Лельник“, “Ляльник“, “Ведьмины хороводы“.

Празднование Лельника

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На Луки встарь девушки проводили красивый обряд, посвященный весне и древнему восточно-славянскому божеству - Леле, у которой просили вечной красоты и скорого материнства. 5 мая юный красавицы наряжались в самые лучшие одежды и водили хороводы вокруг цветущих в эту пору деревьев - чаще яблонь. В ходе праздника из группы девушек выбирали самую красивую, называя ее “лялей“ - ее украшали венками и лентами с цветами. Девушку сажали на лавку посреди поляны и дальше водили хороводы вокруг нее.



После к девушкам присоединялись парни и устраивали гулянья с прыжками через костер.

День Луки, или Ведьмины хороводы: Приметы и суеверия 5 мая 2020 pinterest.com

Причем тут ведьмы

В народе верили, что в “лельное“ время веселятся не только почитательницы “Лели“, но и ведьмы, которых в народе боялись и приписывали разнообразные магические свойства. Предки верили, что на Луки ведьмы как раз вынашивали детей - и танцевали нагими на лесной поляне, расстелив на ней белое покрывало. Кто бы из девушек хотел вскоре забеременеть - ей следовало пойти в лес и присоединиться к хороводам ведьм. К слову, в народе верили, что ведьмы могут обмануть такую “любительницу экстрима“ - и подбросить ей во чрево своего - ведьминого - ребенка. А вот главаря ведьмовской “тусовки“ в народе прозвали созвучно празднику - древние верили, что руководил гуляньми самый хитрый чорт - Лука-Луканька.

На Луки сажали лук

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Также имя Евангелиста созвучно еще с одной традицией - на Луки древние сажали лук. Поскольку лук в народе считался не только целебным средством, но и добавлялся в разную еду, то сажали его с почестями и специальными заговорами. Лука сажали много, чтобы с избытком хватило для всей семьи. Пока читали заговор, семена лука держали в подоле - и только сказав необходимые слова - высаживали в землю.

Однако ритуалы начинали еще с порога - отправляясь в огород, следовало правой ногой наступить на левую и произнести:

Я земле дам, а она мне отдаст, и никто в этом мне не помешает. Аминь.

Заговоры при высадке лука:

Иди, лук, из моего подола на грядку, расти, лук, для моего достатку. Дождем обмывайся, ветром обтирайся, в высоту и ширину разрастайся. Дело, слово, молчок, заговор на обручок. Ключ, замок, язык. Аминь.



Не я сею-сажаю, а Бог помогает,

Мою грядку благословляет.

Расти, мой лук, разрастайся,

Один на десятеро размножайся.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь



Всем известны целебные свойства лука - его используют при лечении насморка, ангины, ожогах и кашле, а отвар луковой шелухи используют при лечении цистита, а также для укрепления волос. Также считается, что регулярное потребление в еду лука способствует уменьшению сахара и холестерина в крови. А вот древние верили, что лук также придает храбрости воинам и отгоняет всякий мор - потому во время эпидемий вешали его в домах большими связками.

Приметы и суеверия 5 мая:

Приметы и суеверия этого дня были связаны с урожаем и верой в то, что по лесам гуляет нечистая сила:

Предки верили, что рожденным 5 мая нельзя в этот день самим ходить в лес, а как оберег лучше носить сапфир.

Также считалось, что если идти в лес 5 мая, то можно запросто встретить нечистую силу или попасть в ведьмин хоровод.

Если коровы хуже доились в этот период - предки верили, что виновата нечистая сила, которая разгуливает по земле - тогда стоило обратиться к знахарям.

Древние верили, что если на Луку ночью мороз ударит, то еще сорок утренних морозов падет на хлебные поля.

Зацвела на Луки рябина - то тепло будет держаться все лето.

Если черемуха цветет рано, то лето теплым будет, но вскоре после Луки еще наступят “черемуховые холода.

Если на Луки с утра - ясно - сеять пора, а если туман упал, то пока лучше не спешить.

Если на Луки луна на убыль идет, то лучше не сеять ранний лук.

Именины 5 мая:

Также завтра именины будут праздновать:

Варфоломей,

Виталий,

Всеволод,

Гавриил,

Дмитрий,

Нафанаил,

Феодор

Платон.

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