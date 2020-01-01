Что ждет вас на этой неделе?

Гороскоп на неделю, с 4 мая по 10 мая 2020 года, для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

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На этой неделе ваше настроение будет на грани срыва. Даже если жизнь безоблачна, вы найдете повод грустить. Особенно это касается Овнов, недавно вступивших в отношения. Вы буквально изводите половинку придирками, пытаясь «слепить» из нее принца своей мечты. Позвольте партнеру быть самим собой и займитесь собственными недостатками характера.

Телец

Некоторых Тельцов одолеет тоска по прошлому. Вы не можете двигаться в будущее, пока тащите за собой чемодан старых фото и письма бывших партнеров. Расставайтесь с воспоминаниями, чтобы освободить в жизни место для новых переживаний. Тельцам на этой неделе рекомендуется сжечь старые фотоальбомы и распечатать свежие фотографии. А лучше провести фотосессию в новом образе.

Близнецы

Вам на этой неделе предстоит учиться ощущать время. Вы давно боретесь с собственными опозданиями, и пришло время научиться систематизировать дела. Отныне ваша пунктуальность должна стать образцовой. Вы теряете немало блестящих возможностей, не приходя на встречи и свидания вовремя. Купите наручные часы, чтобы быстрее научиться ответственности за свое время.

Рак

Раки будут озадачены собственным финансовым положением. Но на этой неделе проблемы с деньгами разрешатся без вашего участия. Не исключено появление на горизонте щедрого покровителя или шефа, решившего выдать вам премию. Готовьтесь к приятной неделе и незапланированному шопингу. Нелишним будет и избавление от долгов. Рассчитайтесь с кредиторами.

Лев

Львы будут сосредоточены на любовных отношениях. Ваши амурные дела требуют срочного вмешательства. Не исключено, что на горизонте появилась соперница. Исследуйте территорию на предмет вторжения чужака. Впредь чаще заводите откровенные разговоры с половинкой, чтобы вовремя обнаружить ее недовольство и охлаждение чувств. Сейте доверие, чтобы пожинать любовь.

Дева

Многие Девы на этой неделе займутся поиском работы. Вы можете оказаться на грани увольнения или добровольно покинуть пост, которому отдали годы жизни. В любом случае не жалейте о прошлом и двигайтесь дальше. Даже в такое сложное время вам удастся подыскать должность по душе. Смелее рассылайте резюме в организации. Приветствуется и предпринимательство.

Весы

Весам стоит найти хобби, которым они давно мечтали заниматься. Если тянуло на спортивные занятия, пора покупать кроссовки и выходить на площадку. Хватит ждать волшебного понедельника. Золотое время наступает и для любителей публичных выступлений. Музыканты и певцы могут создавать канал на ютуб и выходить в люди за аплодисментами.

Скорпион

Ваши планы относительно финансового благополучия прекрасны, но в них не хватает конкретики. Скорпионы, найдите успешного наставника и учитесь у него вести дела. Вам пригодятся любые советы, чтобы спуститься с небес и мыслить прагматично. В отношениях все гладко. Ваша амурная линия достойна хорошего любовного романа. Не думали ли вы его написать?

Стрелец

Стрельцов ждет небольшое возвращение в прошлое. В вашу жизнь может вернуться некий человек из прошлого – друг, бывший партнер или коллега. Не спешите закрывать перед прошлым дверь. Возможно, экс предложит вам интересное дело или подкинет идей. Черпайте вдохновение всюду, где только сможете. Но берегитесь повторения любовной линии, если в прошлом именно вы сожгли мосты.

Козерог

Одиноких Козерогов ждет приятное любовное увлечение. Возможно знакомство на работе или в местах, где вы чаще всего бываете. По этому поводу наряжайтесь в будни, как на праздник. Пусть судьба видит, что вы всегда готовы к встрече с ней. Еще один совет – смелее идите на контакт. Попросите незнакомца поднести сумку к машине. А можете и «сломать» авто невзначай.

Водолей

Водолеям стоит заняться планированием предстоящего отдыха. В ближайшее время поехать в отпуск не получится, однако вы можете покупать путевки по скидкам на лето или просто составлять бюджет на отдых. Если мечтаете посетить далекие страны, самое время подучить язык. А еще подготовить документы. Любое планирование приветствуется, даже если это покупка чемодана.

Рыбы

Некоторые Рыбы настолько увлечены своими настроениями и эмоциями, что позабыли про физические ощущения. Многим не помешает сбросить лишний вес, ведь лето никто не отменял. Скачивайте приложения для занятий йогой и налаживайте питание. У вас есть шанс запрыгнуть в уходящий поезд и привести себя в порядок к пляжному сезону. Займитесь фитнесом под приятную музыку.

Ранее мы писали, когда Петров пост.