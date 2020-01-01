Гороскоп на 4 мая 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Ваше желание поспорить с коллегами и деловыми партнерами может повлиять на прибыльность проекта.
- Телец
Активно работая над проектами, не упустите возможность стать немного лучше.
- Близнецы
Вы выступите отличным переговорщиком и сможете привлечь на свою сторону всех!
- Рак
Плодотворной деятельности может помешать ваша обидчивость, постарайтесь не проявлять эмоции слишком бурно.
- Лев
Благоприятный день для романтики, общения с детьми и представителями старшего поколения.
- Дева
Общение в понедельник будет и продуктивным, и интересным, вы встретитесь с отличными собеседниками.
- Весы
Даже в повседневной работе реально совершенствоваться и становиться лучше.
- Скорпион
Астрологи не советуют проявлять навязчивость в отношении людей, которые пока не готовы возобновлять с вами контакты.
- Стрелец
Займите себя творческой работой, постарайтесь не думать о проблемах слишком долго.
- Козерог
Можно подумать о новом проекте, даже начать его, если вы уже знаете, к чему конкретно стремитесь.
- Водолей
Ваш дискомфорт может быть связан с недостатком личного пространства.
- Рыбы
Постарайтесь сконцентрироваться на позитиве, это поможет преодолеть апатию.
Ранее мы писали, когда Петров пост.
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