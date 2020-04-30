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Вальпургиева ночь: Приметы и суеверия вечера 30 апреля - дня 1 мая 2020

Комментариев: 2
Чего категорически нельзя делать в ночь с 30 апреля, какие суеверия этого дня .

Вальпургиева ночь: Приметы и суеверия вечера 30 апреля - 1 мая 2020
Вальпургиева ночь: Приметы и суеверия вечера 30 апреля - 1 мая 2020
pinterest.com

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Сегодня, 30 апреля в ночь на 1 мая, традиционно наступает мистическая Вальпургиева ночь, которая вместе с последующим днем наполнена приметами и суевериями. Как вести себя в ночь с 30 апреля на 1 мая, чего нельзя делать в эти сутки, а также о других важных традициях дня, предлагаем узнать в материале IVONA.

  • Откуда пошла традиция Вальпургиевой ночи

Вальпургиева ночь приобрела свое название от праздника в честь католической святой Вальпурги Хайденхаймской (жила в 8 веке н.э.), который отмечают 1 мая. Святую считают покровительницей моряков, рожениц и крестьян.

По преданию, однажды Вальпурга, будучи еще совсем молодой монахиней, спасла своей молитвой корабль, на котором попала в страшный шторм. Также, пересказы утверждают, что святая исцеляла больных и заступалась за слабых, кроме того, Вальпурга умиротворяла взбесившихся животных.

Святая Вальпурга
Святая Вальпурга
pinterest.com

На иконах она часто изображена с псом, который символизирует проводника в потусторонний мир, и треугольным зеркалом, в котором можно увидеть будущее.

Ночь перед праздником святой Вальпурги в народных представлениях плотно сплетена с мистикой, языческими обрядами и пересказами о ведьмах.

К слову, германоязычные народы издревле верили, что именно в ночь на 1 мая происходит настоящий разгул нечисти - так считали немцы, австрийцы, народы Скандинавии. А в горных районах Шотландии, у гэлов-хайлендеров 1 мая отмечался древний кельтский скотоводческий праздник Бельтана, связанный с культом солнца, который почитали, в частности, разведением костров. 

Так Вальпургиева ночь получила “шлейф“ разнородных мистических обрядов и верований. Среди которых главный - борьба с ведьмами.

Древние считали, что именно в ночь с 30 апреля на 1 мая нечистая сила устраивает шабаши и насылает проклятия на простых смертных, а что защитить себя - нужно проводить определенные ритуалы. 

Так, чтобы защититься от нечистой силы, в ночь с 30 апреля на 1 мая жители немецких и скандинавских городов и сел символически сжигали на костре соломенное чучело и обходили дома с зажженным огнем. Также знахарки заготавливали в эту ночь травы, которые, будто бы, приобретали новую силу. По традиции, в Вальпургиеву ночь гадают на будущее. 

  • Приметы в Вальпургиеву ночь 2020

Мистический период с 30 апреля по 1 мая оброс определенными ритуалами - предагаем узнать, что принято делать в эти сутки:

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  • В день после Вальпургиевой ночи принято жечь костры, бросая в них прошлогодний хлам, поскольку древние считали, что огонь защищает от нечистой силы.
  • Встарь в преддверие Вальпургиевой ночи в селах сжигали чучело ведьмы, а порог посыпали песком. Народные поверья утверждали, что нечесть не войдет в дом, пока не пересчитает все песчинки на пороге.
  • В ночь перед 1 мая хорошо наводить красоту - делать разнообразные косметические процедуры, менять прическу. Чтобы красота не увядала - утром 1 мая необходимо умыться утренней росой.
  • Считается, что для укрепления здоровья - нужно утром 1 мая испить воды из колодца.
  • Еще один народный ритуал гласит, что в Вальпургиеву ночь можно “очиститься от несчастий“, написав на листе бумаги все, что огорчает, и сжечь, приговаривая: “Гори оно синим пламенем!“
  • Сны, которые видят в мистическую ночь, считаются вещими.
  • Рожденным с 30 апреля на 1 мая приписывают сверхъестественные способности.

Вальпургиева ночь: Приметы и суеверия вечера 30 апреля - 1 мая 2020
Вальпургиева ночь: Приметы и суеверия вечера 30 апреля - 1 мая 2020
pinterest.com

  • Суеверия дня после Вальпургиевой ночи 2020

Чего не стоит делать 1 мая после Вальпургиевой ночи:

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  • В день после Вальпургиевой ночи парням не стоит искать себе суженую - считается, что можно встретить ведьму.
  • Не стоит надевать 1 мая вещи, фигурировавшие в неприятных событиях - они привлекают злых духов.
  • В народе верят, что 1 мая не стоит нести в дом сирень - ее дурманящий аромат может “утянуть“ в иной мир.

Не стоит забывать, что 1 мая также отмечают День Труда.

  • История 1 мая

День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся стали отмечать после забастовки американских рабочих в Чикаго 1 мая 1886 года. Тогда массовая забастовка, на которой участники требовали 8-часовой рабочий день, закончилась жестоким подавлением полицией и кровопролитием.

Через 2 года, в июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала постановил проводить 1 мая ежегодные демонстрации. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Открытка к 1 мая
Открытка к 1 мая
pinterest.com

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В Советском союзе “Первомай“ стал символом революции и “непримиримой классовой борьбы“. Его отмечали обязательными демонстрациями с плакатами “вождей“ и  лозунгами о достижениях СССР во всех сферах жизни. 

Мир, труд, май!
Профсоюз, вперед шагай! - один из лозунгов 1 мая.

Напоминаем, что в Украине 1 мая - официальный выходной.

Другие праздники 1 мая:

  • Испания, Галисия — Праздник весны и солнца Майос (Festa dos Mayos)
  •  США - День лояльности
  • США, Гавайские острова — праздник гавайских танцев.
  • Франция — День ландыша.

Именины в этот день

1 мая именины празднуют:

  • Антон
  • Василий
  • Виктор
  • Григорий
  • Ефим
  • Иван
  • Кузьма
  • Михаил
  • Иосиф.

Ранее мы публиковали календарь окрашивания волос на май 2020. 

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Теги: какой сегодня праздник, Вальпургиева ночь, приметы, суеверия
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  30.04.2020, 19:18
Оценка:  0
pусский
А пердеть, ебстись, жрать и срать можно в эту ебучую ночь? А то у меня планы, а на ведьм я давно забил!
гость  (аноним)  30.04.2020, 18:58
Оценка:  0
гость
А у израильтян, чего нет праздника? Они работают?
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