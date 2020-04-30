Вальпургиева ночь: Приметы и суеверия вечера 30 апреля - дня 1 мая 2020
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Сегодня, 30 апреля в ночь на 1 мая, традиционно наступает мистическая Вальпургиева ночь, которая вместе с последующим днем наполнена приметами и суевериями. Как вести себя в ночь с 30 апреля на 1 мая, чего нельзя делать в эти сутки, а также о других важных традициях дня, предлагаем узнать в материале IVONA.
- Откуда пошла традиция Вальпургиевой ночи
Вальпургиева ночь приобрела свое название от праздника в честь католической святой Вальпурги Хайденхаймской (жила в 8 веке н.э.), который отмечают 1 мая. Святую считают покровительницей моряков, рожениц и крестьян.
По преданию, однажды Вальпурга, будучи еще совсем молодой монахиней, спасла своей молитвой корабль, на котором попала в страшный шторм. Также, пересказы утверждают, что святая исцеляла больных и заступалась за слабых, кроме того, Вальпурга умиротворяла взбесившихся животных.
На иконах она часто изображена с псом, который символизирует проводника в потусторонний мир, и треугольным зеркалом, в котором можно увидеть будущее.
Ночь перед праздником святой Вальпурги в народных представлениях плотно сплетена с мистикой, языческими обрядами и пересказами о ведьмах.
К слову, германоязычные народы издревле верили, что именно в ночь на 1 мая происходит настоящий разгул нечисти - так считали немцы, австрийцы, народы Скандинавии. А в горных районах Шотландии, у гэлов-хайлендеров 1 мая отмечался древний кельтский скотоводческий праздник Бельтана, связанный с культом солнца, который почитали, в частности, разведением костров.
Так Вальпургиева ночь получила “шлейф“ разнородных мистических обрядов и верований. Среди которых главный - борьба с ведьмами.
Древние считали, что именно в ночь с 30 апреля на 1 мая нечистая сила устраивает шабаши и насылает проклятия на простых смертных, а что защитить себя - нужно проводить определенные ритуалы.
Так, чтобы защититься от нечистой силы, в ночь с 30 апреля на 1 мая жители немецких и скандинавских городов и сел символически сжигали на костре соломенное чучело и обходили дома с зажженным огнем. Также знахарки заготавливали в эту ночь травы, которые, будто бы, приобретали новую силу. По традиции, в Вальпургиеву ночь гадают на будущее.
- Приметы в Вальпургиеву ночь 2020
Мистический период с 30 апреля по 1 мая оброс определенными ритуалами - предагаем узнать, что принято делать в эти сутки:
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- В день после Вальпургиевой ночи принято жечь костры, бросая в них прошлогодний хлам, поскольку древние считали, что огонь защищает от нечистой силы.
- Встарь в преддверие Вальпургиевой ночи в селах сжигали чучело ведьмы, а порог посыпали песком. Народные поверья утверждали, что нечесть не войдет в дом, пока не пересчитает все песчинки на пороге.
- В ночь перед 1 мая хорошо наводить красоту - делать разнообразные косметические процедуры, менять прическу. Чтобы красота не увядала - утром 1 мая необходимо умыться утренней росой.
- Считается, что для укрепления здоровья - нужно утром 1 мая испить воды из колодца.
- Еще один народный ритуал гласит, что в Вальпургиеву ночь можно “очиститься от несчастий“, написав на листе бумаги все, что огорчает, и сжечь, приговаривая: “Гори оно синим пламенем!“
- Сны, которые видят в мистическую ночь, считаются вещими.
- Рожденным с 30 апреля на 1 мая приписывают сверхъестественные способности.
- Суеверия дня после Вальпургиевой ночи 2020
Чего не стоит делать 1 мая после Вальпургиевой ночи:
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- В день после Вальпургиевой ночи парням не стоит искать себе суженую - считается, что можно встретить ведьму.
- Не стоит надевать 1 мая вещи, фигурировавшие в неприятных событиях - они привлекают злых духов.
- В народе верят, что 1 мая не стоит нести в дом сирень - ее дурманящий аромат может “утянуть“ в иной мир.
Не стоит забывать, что 1 мая также отмечают День Труда.
- История 1 мая
День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся стали отмечать после забастовки американских рабочих в Чикаго 1 мая 1886 года. Тогда массовая забастовка, на которой участники требовали 8-часовой рабочий день, закончилась жестоким подавлением полицией и кровопролитием.
Через 2 года, в июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала постановил проводить 1 мая ежегодные демонстрации. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.
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В Советском союзе “Первомай“ стал символом революции и “непримиримой классовой борьбы“. Его отмечали обязательными демонстрациями с плакатами “вождей“ и лозунгами о достижениях СССР во всех сферах жизни.
Мир, труд, май!
Профсоюз, вперед шагай! - один из лозунгов 1 мая.
Напоминаем, что в Украине 1 мая - официальный выходной.
Другие праздники 1 мая:
- Испания, Галисия — Праздник весны и солнца Майос (Festa dos Mayos)
- США - День лояльности
- США, Гавайские острова — праздник гавайских танцев.
- Франция — День ландыша.
Именины в этот день
1 мая именины празднуют:
- Антон
- Василий
- Виктор
- Григорий
- Ефим
- Иван
- Кузьма
- Михаил
- Иосиф.
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