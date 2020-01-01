+ список красивых и мелодичных имен для девочек в скандинавском стиле.

Женские скандинавские имена в последнее время набирают популярности. Их ценят за оригинальность звучания и, конечно же, за их необычные значения. О самых популярных из них, их толковании и о том, как назвать малышку в скандинавском стиле расскажет Ivona.

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Большинство женских скандинавских имен возникло во времена язычества, господствующего на территориях современных Дании, Норвегии и Швеции. Часто девочек называли в честь богов, в надежде получить для малышей божественную защиту. Например, имя Торунн означает любимица Тора, одного из верховных богов в германо-скандинавской мифологии, или Тура - женский вариант имени Тор. Популярным было также имя Фрейя - так звали богиню любви и войны.

Скандинавские женские имена: история и значения pinterest.com

Война занимала важную часть в жизни скандинавов. В их воинственном племени викингов звучные имена, связанные с оружием, войнами и путешествиями давали не только мальчикам (Сигрфльод - девочка победы, Рагнхильда - битва защитников).

Не только на божественную защиту полагались родители, давая имена девочкам при рождении. Большую роль в скандинавской мифологии играли также тотемные животные и растения. Считалось, что ребенок, названный в их честь (полное имя или его производная), обретет в жизни ту же силу (например, Бьерк - береза, Илва - волчица и т.д.).

Скандинавские женские имена: история и значения pinterest.com

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Часто девушки получали прозвища, которые заменяли им имя, данное при рождении. Обычно они были связаны с отличительными чертами характера, внешности, или деятельностью, которую они для себя избрали (Фрида - красивая, Хельга - священная, Ботхильда - целительница).

С приходом в Скандинавию христианства, источником для появления новых имен стали святцы. Сегодня же в Дании, Норвегии и Швеции девочек предпочитают называть распространенными женскими именами, адаптируя их под особенности своего языка.

Скандинавские женские имена: история и значения pinterest.com

Впрочем, и о старинных, звучных именах, пришедших со времен викингов, не забывают. Самыми популярными считаются Инга, Лив, Ингрид, Сольвейг, Астрид и Бьерк.

Скандинавские женские имена

Аделина - благородная Брунгильда - женщина-воин Далия - цветок долины Кая - госпожа Микаэлла - подобная Богу Трин - чистая Агнета - целомудренная, святая Вендла - странница Доротея - дар Божий Клара - чистая, яркая Отталиа - изобилие Трюд - сила Анни - благодатная, полезная Вигдис - богиня войны Ида - трудолюбивая Келда - весна Рагна - мудрая Улла, Ульрика - процветание и власть Аста, Астрид - божественная красота Вивьен - живая Илва - волчица Кэйа - цыпленок Ребекка - заманивающая в ловушку Уна - счастливая Агот - хорошая Герда - крепкая Инга - единственная Кэрита - дорогая Ринд - защита Фрида - мирная Анника - изящество Грид - мир Ингрид - красивая Летиция - счастливая Санна, Сюзанна - лилия Фрея - хозяйка Биргитта, Бирте - возвышенная Гретта - перламутр Иданнр - любовь Лив(а) - жизнь Сара - принцесса, благородная дама Хелен - факел, свет Бергдис - защита духа Грезэ - жемчужина Иттан - величие Лагерта - защитница Сигрид - прекрасная победа Ханна - храбрость Бенедикта - священная Гуда - добрая весть Каролина - мужественная Маргрит - жемчужина Сольвейг - луч солнца Эйдин - стройная Бенгта - благословленная Дагни - новый день Катарина, Катрин - чистая Марна - море Туве - гром Эстер - звезда

Ранее мы рассказывали, какие женские имена приносят удачу.

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