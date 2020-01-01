Скандинавские женские имена: история и значения
Женские скандинавские имена в последнее время набирают популярности. Их ценят за оригинальность звучания и, конечно же, за их необычные значения. О самых популярных из них, их толковании и о том, как назвать малышку в скандинавском стиле расскажет Ivona.
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Большинство женских скандинавских имен возникло во времена язычества, господствующего на территориях современных Дании, Норвегии и Швеции. Часто девочек называли в честь богов, в надежде получить для малышей божественную защиту. Например, имя Торунн означает любимица Тора, одного из верховных богов в германо-скандинавской мифологии, или Тура - женский вариант имени Тор. Популярным было также имя Фрейя - так звали богиню любви и войны.
Война занимала важную часть в жизни скандинавов. В их воинственном племени викингов звучные имена, связанные с оружием, войнами и путешествиями давали не только мальчикам (Сигрфльод - девочка победы, Рагнхильда - битва защитников).
Не только на божественную защиту полагались родители, давая имена девочкам при рождении. Большую роль в скандинавской мифологии играли также тотемные животные и растения. Считалось, что ребенок, названный в их честь (полное имя или его производная), обретет в жизни ту же силу (например, Бьерк - береза, Илва - волчица и т.д.).
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Часто девушки получали прозвища, которые заменяли им имя, данное при рождении. Обычно они были связаны с отличительными чертами характера, внешности, или деятельностью, которую они для себя избрали (Фрида - красивая, Хельга - священная, Ботхильда - целительница).
С приходом в Скандинавию христианства, источником для появления новых имен стали святцы. Сегодня же в Дании, Норвегии и Швеции девочек предпочитают называть распространенными женскими именами, адаптируя их под особенности своего языка.
Впрочем, и о старинных, звучных именах, пришедших со времен викингов, не забывают. Самыми популярными считаются Инга, Лив, Ингрид, Сольвейг, Астрид и Бьерк.
Скандинавские женские имена
Аделина - благородная
Брунгильда - женщина-воин
Далия - цветок долины
Кая - госпожа
|Микаэлла - подобная Богу
Трин - чистая
Агнета - целомудренная, святая
Вендла - странница
Доротея - дар Божий
Клара - чистая, яркая
Отталиа - изобилие
Трюд - сила
Анни - благодатная, полезная
|Вигдис - богиня войны
Ида - трудолюбивая
|Келда - весна
Рагна - мудрая
Улла, Ульрика - процветание и власть
Аста, Астрид - божественная красота
|Вивьен - живая
Илва - волчица
Кэйа - цыпленок
Ребекка - заманивающая в ловушку
Уна - счастливая
Агот - хорошая
Герда - крепкая
Инга - единственная
Кэрита - дорогая
Ринд - защита
Фрида - мирная
Анника - изящество
Грид - мир
|Ингрид - красивая
Летиция - счастливая
Санна, Сюзанна - лилия
Фрея - хозяйка
Биргитта, Бирте - возвышенная
|Гретта - перламутр
Иданнр - любовь
Лив(а) - жизнь
|Сара - принцесса, благородная дама
Хелен - факел, свет
Бергдис - защита духа
|Грезэ - жемчужина
Иттан - величие
Лагерта - защитница
Сигрид - прекрасная победа
Ханна - храбрость
Бенедикта - священная
Гуда - добрая весть
Каролина - мужественная
|Маргрит - жемчужина
|Сольвейг - луч солнца
Эйдин - стройная
Бенгта - благословленная
Дагни - новый день
|Катарина, Катрин - чистая
Марна - море
Туве - гром
Эстер - звезда
Ранее мы рассказывали, какие женские имена приносят удачу.
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