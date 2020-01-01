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Скандинавские женские имена: история и значения

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+ список красивых и мелодичных имен для девочек в скандинавском стиле.
Скандинавские женские имена: история и значения
Скандинавские женские имена: история и значения
pinterest.com

Женские скандинавские имена в последнее время набирают популярности. Их ценят за оригинальность звучания и, конечно же, за их необычные значения. О самых популярных из них, их толковании и о том, как назвать малышку в скандинавском стиле расскажет Ivona.

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Большинство женских скандинавских имен возникло во времена язычества, господствующего на территориях современных Дании, Норвегии и Швеции. Часто девочек называли в честь богов, в надежде получить для малышей божественную защиту. Например, имя Торунн означает любимица Тора, одного из верховных богов в германо-скандинавской мифологии, или Тура - женский вариант имени Тор. Популярным было также имя Фрейя - так звали богиню любви и войны.

Скандинавские женские имена: история и значения
Скандинавские женские имена: история и значения
pinterest.com

Война занимала важную часть в жизни скандинавов. В их воинственном племени викингов звучные имена, связанные с оружием, войнами и путешествиями давали не только мальчикам (Сигрфльод - девочка победы, Рагнхильда - битва защитников).

Не только на божественную защиту полагались родители, давая имена девочкам при рождении. Большую роль в скандинавской мифологии играли также тотемные животные и растения. Считалось, что ребенок, названный в их честь (полное имя или его производная), обретет в жизни ту же силу (например, Бьерк - береза, Илва - волчица и т.д.).

Скандинавские женские имена: история и значения
Скандинавские женские имена: история и значения
pinterest.com

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Часто девушки получали прозвища, которые заменяли им имя, данное при рождении. Обычно они были связаны с отличительными чертами характера, внешности, или деятельностью, которую они для себя избрали (Фрида - красивая, Хельга - священная, Ботхильда - целительница).

С приходом в Скандинавию христианства, источником для появления новых имен стали святцы. Сегодня же в Дании, Норвегии и Швеции девочек предпочитают называть распространенными женскими именами, адаптируя их под особенности своего языка.

Скандинавские женские имена: история и значения
Скандинавские женские имена: история и значения
pinterest.com

Впрочем, и о старинных, звучных именах, пришедших со времен викингов, не забывают. Самыми популярными считаются Инга, Лив, Ингрид, Сольвейг, Астрид и Бьерк.

Скандинавские женские имена

Аделина - благородная

Брунгильда - женщина-воин

Далия - цветок долины

Кая - госпожа

Микаэлла - подобная Богу

Трин - чистая

Агнета - целомудренная, святая

Вендла - странница

Доротея - дар Божий

Клара - чистая, яркая

Отталиа - изобилие

Трюд - сила

Анни - благодатная, полезная

Вигдис - богиня войны

Ида - трудолюбивая

Келда - весна

Рагна - мудрая

Улла, Ульрика - процветание и власть

Аста, Астрид - божественная красота

Вивьен - живая

Илва - волчица

Кэйа - цыпленок

Ребекка - заманивающая в ловушку

Уна - счастливая

Агот - хорошая

Герда - крепкая

Инга - единственная

Кэрита - дорогая

Ринд - защита

Фрида - мирная

Анника - изящество

Грид - мир

Ингрид - красивая

Летиция - счастливая

Санна, Сюзанна - лилия

Фрея - хозяйка

Биргитта, Бирте - возвышенная

Гретта - перламутр

Иданнр - любовь

Лив(а) - жизнь

Сара - принцесса, благородная дама

Хелен - факел, свет

Бергдис - защита духа

Грезэ - жемчужина

Иттан - величие

Лагерта - защитница

Сигрид - прекрасная победа

Ханна - храбрость

Бенедикта - священная

Гуда - добрая весть

Каролина - мужественная

Маргрит - жемчужинаСольвейг - луч солнца

Эйдин - стройная

Бенгта - благословленная

Дагни - новый день

Катарина, Катрин - чистая

Марна - море

Туве - гром

Эстер - звезда

 

Ранее мы рассказывали, какие женские имена приносят удачу.

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Теги: Скандинавия, скандинавские имена, женские имена, значение имен, значение имени
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Источник: ivona bigmir)net

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