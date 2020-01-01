Гороскоп на 2 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Спецтема: Астрология
Что ждет сегодня все знаки Зодиака а работе и любви .
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Гороскоп на 2 мая 2020:
- Овен
Овнам сегодня лучше быть поспокойнее и философски относиться к любым обстоятельствам, которые могут выбивать вас из колеи. День удачен для примирения, занятий йогой, духовных практик.
- Телец
Тельцам сегодня лучше быть не слишком холодными и отстраненными по отношению к родным. День удачен для покупок техники, подарков родным и кулинарных экспериментов.
- Близнецы
Близнецам сегодня стоит обратить внимание на саморазвитие, приобретение новых навыков, которые могут помочь в работе и общении с людьми. Вечером устройте себе релакс, послушайте приятную музыку.
- Рак
Ракам стоит быть сегодня менее погруженными в себя, чем обычно. Следите за тем, что говорите родным - сегодня вы невольно можете больно ранить словами. Вечер проведите за чтением книг или просмотром тематических передач.
- Лев
Читай также: Конец близко? Украину планируют перевести на адаптивный карантинЛьвам нужно сегодня заняться оздоровлением организма и косметическими процедурами. День удачен для массажа, занятий гимнастикой и питательных масок для лица.
- Дева
Девам сегодня стоит перепроверять всю информацию, которую вы получаете из незнакомых источников. День удачен для готовки, работы в саду и общения с близкими.
- Весы
Весам сегодня нужно быть более открытыми к советам и идеям окружающих - симбиоз вашего креатива и чужого опыта может дать полезные плоды.
- Скорпион
Сегодня возможны контакты с людьми из прошлого, с которыми ранее не завершилась история - это могут быть как бывшие любимые, так и предавшие друзья. Теперь вам выпадет шанс поговорить по душам и посмотреть на ситуацию под другим углом.
- Стрелец
Самое время начать заниматься духовными практиками и читать книги по психологии - это поможет получить ответы на мучающие вас вопросы “зачем“ и “за что“, и поменять их на “для чего“.
- Козерог
Читай также: Лунный календарь стрижек на май 2020Козероги будут сегодня одухотворенными и увлечены новой идеей. День лучше посвятить общению с позитивными людьми и занятиям спортом.
- Водолей
Водолеи наконец вернулись на правильный путь, который подходит вам духовно и выведет к тем событиям и людям, которые вам близки и приятны. День удачен для уборки и покупки элементов декора.
- Рыбы
Рыбам придется отвечать за совершенные промахи и ошибки, сегодня самое время прислушаться к окружающим людям и принять конструктивную критику. Вечер проведите без лишних физических нагрузок.
Ранее мы публиковали календарь окрашивания на май 2020.
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