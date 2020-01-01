Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 1 мая 2020 для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Гороскоп на 1 мая 2020:

Овен

Овнам сегодня не стоит прыгать выше головы и пытаться быть самым-самым - поверьте, родные и так любят вас и ценят, а начальство также уже успело удостовериться в вашей компетентности и старании. Однако, это совсем не значит, что нужно полностью расслабиться - разумно балансируйте, делая все качественно, но устраивая заслуженные передышки.

Телец

Тельцам сегодня не стоит игнорировать мнение окружающих о собственной персоне: послушайте родных и коллег - возможно, в их словах есть доля правды и советы помогут вам вырасти профессионально и духовно.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше больше времени посвятит творческим начинаниям - притом, это может быть не только живопись, музыка или актерские таланты, а все что требует креативного подхода: скажем, вы можете сложить свою творческую душу в ремонт табуреток или вышивание салфеток.

Рак

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Ракам сегодня стоит быть более снисходительными и менее требовательными к родным. День хорош для новых решений давних проблем, приобретения новых скилов, а также для примирения с партнером.

Лев

Львам нужно больше времени посвятить семье - порадуйте близких милыми подарочками или придумайте интересный совместный досуг.

Дева

Девам стоит пересмотреть некоторые свои взгляды на работу и быт - возможно, пришло время стать менее трудоголиками и больше времени посвящать близким. Вечер проведите на неспешной прогулке - в маске - или просматривая душевное кино.

Весы

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Весам нужно обратить внимание на коммуникацию как с родными и близкими, так и с коллегами по работе - возможно, ваша манера общения не всегда располагает к вам людей. День удачен для представителей творческих профессий, также сегодня всем представителям знака могут приходить в голову оригинальные решения старых проблем.

Скорпион

Скорпионам стоит быть более осмотрительными при выборе партнеров и просто знакомых - сегодня ваша информация может попасть не в те руки. День хорош для ремонта, генеральной уборки и работы в саду и огороде.

Стрелец

Стрельцам в День труда придется потрудиться. Сегодня у вас будет много задач, которые, однако, вы будете решать с видимым удовольствием и выгодой для себя. Вечер посвятите родным.

Козерог

Козероги могут внезапно вспомнить прошлую влюбленность или нерешенную ситуацию из прошлого - да еще так вспомнить, что она буквально завладеет вашим сознанием. Не отмахивайтесь от воспоминаний, а попытайтесь проанализировать, почему они вас не отпускают, подумайте, как исправить ситуацию.

Водолей

Водолеям сегодня лучше устроить тотальную чистку - поубирайте в доме, выбросьте хлам, а заодно и избавьтесь от ненужных и токсичных людей в вашей жизни.

Рыбы

Рыбам стоит пересмотреть свои взгляды на общение с партнером и близкими людьми - если ваш негатив сильно бьет по окружающим, то работайте над тем, чтобы не допускать таких ошибок в будущем. Планы, задуманные в этот день, обязательно сбудутся.

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