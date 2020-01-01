Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 1 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 1 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 мая 2020 для всех знаков Зодиака
pinterest.com

Читай также: Скандинавские мужские имена: история и значения

Гороскоп на 1 мая 2020:

  • Овен

Овнам сегодня не стоит прыгать выше головы и пытаться быть самым-самым - поверьте, родные и так любят вас и ценят, а начальство также уже успело удостовериться в вашей компетентности и старании. Однако, это совсем не значит, что нужно полностью расслабиться - разумно балансируйте, делая все качественно, но устраивая заслуженные передышки.

  • Телец

Тельцам сегодня не стоит игнорировать мнение окружающих о собственной персоне: послушайте родных и коллег - возможно, в их словах есть доля правды и советы помогут вам вырасти профессионально и духовно.

  • Близнецы

Близнецам сегодня лучше больше времени посвятит творческим начинаниям - притом, это может быть не только живопись, музыка или актерские таланты, а все что требует креативного подхода:  скажем, вы можете сложить свою творческую  душу в ремонт табуреток или вышивание салфеток.

  • Рак

Читай также: Фарерские острова: Природная достопримечательность на краю Земли

Ракам сегодня стоит быть более снисходительными и менее требовательными к родным. День хорош для новых решений давних проблем, приобретения новых скилов, а также для примирения с партнером.

  • Лев

Львам нужно больше времени посвятить семье - порадуйте близких милыми подарочками или придумайте интересный совместный досуг.

  • Дева

Девам стоит пересмотреть некоторые свои взгляды на работу и быт - возможно, пришло время стать менее трудоголиками и больше времени посвящать близким. Вечер проведите на неспешной прогулке - в маске - или просматривая душевное кино. 

  • Весы

Читай также: Лунный календарь стрижек на май 2020

Весам нужно обратить внимание на коммуникацию как с родными и близкими, так и с коллегами по работе - возможно, ваша манера общения не всегда располагает к вам людей. День удачен для представителей творческих профессий, также сегодня всем представителям знака могут приходить в голову оригинальные решения старых проблем.

  • Скорпион

Скорпионам стоит быть более осмотрительными при выборе партнеров и просто знакомых - сегодня ваша информация может попасть не в те руки. День хорош для ремонта, генеральной уборки и работы в саду и огороде.

  • Стрелец 

Стрельцам в День труда придется потрудиться. Сегодня у вас будет много задач, которые, однако, вы будете решать с видимым удовольствием и выгодой для себя. Вечер посвятите родным.

  • Козерог

Козероги могут внезапно вспомнить прошлую влюбленность или нерешенную ситуацию из прошлого  - да еще так вспомнить, что она буквально завладеет вашим сознанием. Не отмахивайтесь от воспоминаний, а попытайтесь проанализировать, почему они вас не отпускают, подумайте, как исправить ситуацию.

  • Водолей

Водолеям сегодня лучше устроить тотальную чистку - поубирайте в доме, выбросьте хлам, а заодно и избавьтесь от ненужных и токсичных людей в вашей жизни.

  • Рыбы

Рыбам стоит пересмотреть свои взгляды на общение с партнером и близкими людьми - если ваш негатив сильно бьет по окружающим, то работайте над тем, чтобы не допускать таких ошибок в будущем. Планы, задуманные в этот день, обязательно сбудутся. 

Ранее мы писали, сколько выходных будет в Украине в мае 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Зодиак, астрология, гороскоп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь