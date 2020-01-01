Что ждет сегодня представителей всего Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 30 апреля 2020 для всех знаков Зодиака pinterest.com

Читай также: Лунный календарь стрижек на май 2020

Гороскоп на 30 апреля 2020:

Овен

Овнам сегодня стоит быть собранными и сконцентрированными на главном, не отвлекаясь на эмоции и возможный негатив окружающих. День хорош для начала новых дел, проведения лекций и семинаров, а также для занятий спортом.

Телец

Тельцам стоит сегодня быть менее фанатичными в отношении работы и давать себе отдыхать. День удачен для неформального общения, покупки бьюти-товаров и домашних спа-процедур.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит быть менее ветреными и определить круг задач, которые нужно выполнить до середины лета. Так, в этот ряд могут входить как важные дела - приобретение новых навыков и покупка нужных вещей, так и менее существенные - разобрать старые вещи, подчинить куртку и тому подобное.

Рак

Раки могут сегодня чувствовать себя слегка не в своей тарелке, самые мнительные представители знака захотят побыть в одиночестве, без любых месседжей “снаружи“. День лучше провести, занимаясь приятными делами, фоном к работе пусть служит расслабляющая музыка.

Лев

Львы сегодня настоящий огонь - и вы будете успешны в любых делах, за которые возьмётесь. Вечер проведите с пользой - послушайте интересный тренинг или аудиокнигу.

Дева

Читай также: Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить?

Дева стоит быть аккуратнее с высказываниями в адрес оппонентов - реконструктивная критика, сказанная сегодня, может иметь длительные и не самые приятные последствия.

Весы

Весам сегодня, несмотря на многолетнюю привычку раздумывать, придется быстро принимать решения, просчитывая разное развитие событий. День удачен для покупки мелкой бытовой техники, одежды и бьюти-средств.

Скорпион

Скорпионам лучше сегодня не идти на поводу у своего негатива, который может проявиться, если что-то пойдет наперекосяк. Чем спокойнее и рассудительнее вы будете - тем легче будет поправить ситуацию.

Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит сходить с намеченного пути, даже если обстоятельства будут упорно вас выбивать из колеи. От вашего упорства и нацеленности на результат зависит успех даже более серьезного дела, чем вам может показаться.

Козерог

Козерогам не стоит обращать внимание на чужие слабости и зацикливаться на собственном несовершенстве. День удачен для того, чтобы вы определили, куда хотите двигаться дальше - и даже сделали первые шаги в этом направлении.

Водолей

Водолеям сегодня не стоит нервничать из-за мелочей, а мелочи - это все, что не угрожает вашему здоровью и здоровью ваших родных. Проведите день с пользой, но не отказывайте себе в приятных перерывах и общении с любимыми людьми.

Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на то, как ваше поведение и реакции сказываются на ближних - возможно, самое время поменять что-то в себе. День хорош для ремонта, уборки и кулинарных экспериментов.

Ранее мы писали, сколько выходных и праздничных дней будет в мае 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.