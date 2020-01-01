Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 30 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Что ждет сегодня представителей всего Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 30 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
pinterest.com

Читай также: Лунный календарь стрижек на май 2020

Гороскоп на 30 апреля 2020:

  • Овен

Овнам сегодня стоит быть собранными и сконцентрированными на главном, не отвлекаясь на эмоции и возможный негатив окружающих. День хорош для начала новых дел, проведения лекций и семинаров, а также для занятий спортом.

  • Телец

Тельцам стоит сегодня быть менее фанатичными в отношении работы и давать себе отдыхать. День удачен для неформального общения, покупки бьюти-товаров и домашних спа-процедур.

  • Близнецы

Близнецам сегодня стоит быть менее ветреными и определить круг задач, которые нужно выполнить до середины лета. Так, в этот ряд могут входить как важные дела - приобретение новых навыков и покупка нужных вещей, так и менее существенные - разобрать старые вещи, подчинить куртку и тому подобное.

  • Рак

Раки могут сегодня чувствовать себя слегка не в своей тарелке, самые мнительные представители знака захотят побыть в одиночестве, без любых месседжей “снаружи“. День лучше провести, занимаясь приятными делами, фоном к работе пусть служит расслабляющая музыка.

  • Лев

Львы сегодня настоящий огонь - и вы будете успешны в любых делах, за которые возьмётесь. Вечер проведите с пользой - послушайте интересный тренинг или аудиокнигу.

  • Дева

Читай также: Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить?

Дева стоит быть аккуратнее с высказываниями в адрес оппонентов - реконструктивная критика, сказанная сегодня, может иметь длительные и не самые приятные последствия.

  • Весы

Весам сегодня, несмотря на многолетнюю привычку раздумывать, придется быстро принимать решения, просчитывая разное развитие событий. День удачен для покупки мелкой бытовой техники, одежды и бьюти-средств.

  • Скорпион

Скорпионам лучше сегодня не идти на поводу у своего негатива, который может проявиться, если что-то пойдет наперекосяк. Чем спокойнее и рассудительнее вы будете - тем легче будет поправить ситуацию.

  • Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит сходить с намеченного пути, даже если обстоятельства будут упорно вас выбивать из колеи. От вашего упорства и нацеленности на результат зависит успех даже более серьезного дела, чем вам может показаться.

  • Козерог

Козерогам не стоит обращать внимание на чужие слабости и зацикливаться на собственном несовершенстве. День удачен для того, чтобы вы определили, куда хотите двигаться дальше - и даже сделали первые шаги в этом направлении.

  • Водолей

Водолеям сегодня не стоит нервничать из-за мелочей, а мелочи - это все, что не угрожает вашему здоровью и здоровью ваших родных. Проведите день с пользой, но не отказывайте себе в приятных перерывах и общении с любимыми людьми.

  • Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на то, как ваше поведение и реакции сказываются на ближних - возможно, самое время поменять что-то в себе. День хорош для ремонта, уборки и кулинарных экспериментов. 

Ранее мы писали, сколько выходных и праздничных дней будет в мае 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: гороскоп, астрология, Зодиак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь