Гороскоп на 30 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 30 апреля 2020:
- Овен
Овнам сегодня стоит быть собранными и сконцентрированными на главном, не отвлекаясь на эмоции и возможный негатив окружающих. День хорош для начала новых дел, проведения лекций и семинаров, а также для занятий спортом.
- Телец
Тельцам стоит сегодня быть менее фанатичными в отношении работы и давать себе отдыхать. День удачен для неформального общения, покупки бьюти-товаров и домашних спа-процедур.
- Близнецы
Близнецам сегодня стоит быть менее ветреными и определить круг задач, которые нужно выполнить до середины лета. Так, в этот ряд могут входить как важные дела - приобретение новых навыков и покупка нужных вещей, так и менее существенные - разобрать старые вещи, подчинить куртку и тому подобное.
- Рак
Раки могут сегодня чувствовать себя слегка не в своей тарелке, самые мнительные представители знака захотят побыть в одиночестве, без любых месседжей “снаружи“. День лучше провести, занимаясь приятными делами, фоном к работе пусть служит расслабляющая музыка.
- Лев
Львы сегодня настоящий огонь - и вы будете успешны в любых делах, за которые возьмётесь. Вечер проведите с пользой - послушайте интересный тренинг или аудиокнигу.
- Дева
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Дева стоит быть аккуратнее с высказываниями в адрес оппонентов - реконструктивная критика, сказанная сегодня, может иметь длительные и не самые приятные последствия.
- Весы
Весам сегодня, несмотря на многолетнюю привычку раздумывать, придется быстро принимать решения, просчитывая разное развитие событий. День удачен для покупки мелкой бытовой техники, одежды и бьюти-средств.
- Скорпион
Скорпионам лучше сегодня не идти на поводу у своего негатива, который может проявиться, если что-то пойдет наперекосяк. Чем спокойнее и рассудительнее вы будете - тем легче будет поправить ситуацию.
- Стрелец
Стрельцам сегодня не стоит сходить с намеченного пути, даже если обстоятельства будут упорно вас выбивать из колеи. От вашего упорства и нацеленности на результат зависит успех даже более серьезного дела, чем вам может показаться.
- Козерог
Козерогам не стоит обращать внимание на чужие слабости и зацикливаться на собственном несовершенстве. День удачен для того, чтобы вы определили, куда хотите двигаться дальше - и даже сделали первые шаги в этом направлении.
- Водолей
Водолеям сегодня не стоит нервничать из-за мелочей, а мелочи - это все, что не угрожает вашему здоровью и здоровью ваших родных. Проведите день с пользой, но не отказывайте себе в приятных перерывах и общении с любимыми людьми.
- Рыбы
Рыбам стоит обратить внимание на то, как ваше поведение и реакции сказываются на ближних - возможно, самое время поменять что-то в себе. День хорош для ремонта, уборки и кулинарных экспериментов.
Ранее мы писали, сколько выходных и праздничных дней будет в мае 2020.
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