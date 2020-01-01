+ список красивых и звучных имен для мальчиков в скандинавском стиле.

О популярных скандинавских мужских именах, их значении и о том, как выбирают имена для своих малышей потомки викингов, расскажет Ivona.

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Не удивляйтесь, если некоторые мужские имена из списка ниже покажутся вам знакомыми. Какие-то из них вы слышали в сериалах и фильмах или читали в книгах про викингов, какие-то - неуловимо напоминают привычные нам имена.

На появление скандинавских имен в равной степени повлияло и язычество, и христианство. Языческие имена, как правило, давались по внешним приметам или чертам характера ребенка, и нередко носили характер прозвищ. Нередкими были случаи, когда такое прозвище в более зрелом возрасте вытесняло имя человека, данное ему при рождении. Тогда к внешним и духовным чертам могли добавиться еще и род занятий, увлечения, заслуги человека.

Скандинавские мужские имена: история и значения pinterest.com

Большую роль в образовании мужских имен сыграла воинственная натура викингов. В толкованиях вы найдете множество имен, так или иначе связанных с войной и ее атрибутами (Хьярвард - друг меча, Хельми - шлем). Часто матери, понимающие, что малышу предстоит стать воином, давали им имена-обереги по названию тотемного животного (Эгиль - сова, Бьерн - медведь, Ольв - волк), или имена-напутствия, которые должны были определять судьбу ребенка (Фроуд - мудрый, Дюри - дорогой, Нджортр - энергичный, сильный).

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С приходом на территорию Скандинавии христианства, и без того длинный список пополнился видоизмененными именами Святых (Петр стал Петтером, Георгий - Иорденом, Николай - Никласом и т.д.).

Скандинавские мужские имена: история и значения pinterest.com

В современных традициях скандинавов мальчишек нередко называют именами, заимствованными из немецкого, французского, английского и даже русского языков: Виктор, Леон, Антон, Александр, Оливер. Но не отказываются потомки викингов от исконно народных, звучных имен, наделенных особым значением.

Скандинавские мужские имена

Альрик - всемогущий Густав - опора, наблюдательный Ньорд - сильный, энергичный Стефан - корона Якоб - завоеватель Арне - орел Джерард - храброе копье Один - устремленный, бешеный, бушующий Тор - гром Ральф - мудрый волк Андреас - смелость Кай - господин Петтер - скала, камень Теодор - подарок Бога Гутфрит - божественный мир Берси - медвежонок Карл - мужественный, смелый Рерик - могучий Ульрик - процветание и власть Клемент - милостивый Болдр - принц Клаус - победитель народов Регин - дождь Фроуд - мудрый Инг - король, славный Бранд - пожар, меч Клемент - милостивый Риг - король Фридрик - мирный, могучий Освальд - божественная сила Бенедикт - благословенный Лелль, Леннарт, Ленне - сильный, как лев Рагнар - мудрый воин Хэвард - высокий защитник Моди - храбрый Вигге - молния Магнус - великий Расмус - любимый Эи(й)рик - правитель, счастливый Варди - друг Вилфред - миролюбивый Матс - подарок бога Рубен - сын Эйнар - счастливый воин Кнуд(т) - узел, крепкий Гарди - защищенный Ньял - чемпион Сван - лебедь Эдвард - процветающий хранитель Ульв(ф) - волк

Ранее мы рассказывали, какие женские имена приносят удачу.

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