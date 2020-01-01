Скандинавские мужские имена: история и значения
О популярных скандинавских мужских именах, их значении и о том, как выбирают имена для своих малышей потомки викингов, расскажет Ivona.
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Не удивляйтесь, если некоторые мужские имена из списка ниже покажутся вам знакомыми. Какие-то из них вы слышали в сериалах и фильмах или читали в книгах про викингов, какие-то - неуловимо напоминают привычные нам имена.
На появление скандинавских имен в равной степени повлияло и язычество, и христианство. Языческие имена, как правило, давались по внешним приметам или чертам характера ребенка, и нередко носили характер прозвищ. Нередкими были случаи, когда такое прозвище в более зрелом возрасте вытесняло имя человека, данное ему при рождении. Тогда к внешним и духовным чертам могли добавиться еще и род занятий, увлечения, заслуги человека.
Большую роль в образовании мужских имен сыграла воинственная натура викингов. В толкованиях вы найдете множество имен, так или иначе связанных с войной и ее атрибутами (Хьярвард - друг меча, Хельми - шлем). Часто матери, понимающие, что малышу предстоит стать воином, давали им имена-обереги по названию тотемного животного (Эгиль - сова, Бьерн - медведь, Ольв - волк), или имена-напутствия, которые должны были определять судьбу ребенка (Фроуд - мудрый, Дюри - дорогой, Нджортр - энергичный, сильный).
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С приходом на территорию Скандинавии христианства, и без того длинный список пополнился видоизмененными именами Святых (Петр стал Петтером, Георгий - Иорденом, Николай - Никласом и т.д.).
В современных традициях скандинавов мальчишек нередко называют именами, заимствованными из немецкого, французского, английского и даже русского языков: Виктор, Леон, Антон, Александр, Оливер. Но не отказываются потомки викингов от исконно народных, звучных имен, наделенных особым значением.
Скандинавские мужские имена
Альрик - всемогущий
Густав - опора, наблюдательный
Ньорд - сильный, энергичный
Стефан - корона
Якоб - завоеватель
Арне - орел
Джерард - храброе копье
Один - устремленный, бешеный, бушующий
Тор - гром
Ральф - мудрый волк
Андреас - смелость
Кай - господин
Петтер - скала, камень
Теодор - подарок Бога
Гутфрит - божественный мир
Берси - медвежонок
Карл - мужественный, смелый
Рерик - могучий
Ульрик - процветание и власть
Клемент - милостивый
Болдр - принц
Клаус - победитель народов
Регин - дождь
Фроуд - мудрый
Инг - король, славный
Бранд - пожар, меч
Клемент - милостивый
Риг - король
Фридрик - мирный, могучий
|Освальд - божественная сила
Бенедикт - благословенный
Лелль, Леннарт, Ленне - сильный, как лев
Рагнар - мудрый воин
Хэвард - высокий защитник
Моди - храбрый
Вигге - молния
Магнус - великий
Расмус - любимый
Эи(й)рик - правитель, счастливый
Варди - друг
Вилфред - миролюбивый
Матс - подарок бога
Рубен - сын
Эйнар - счастливый воин
Кнуд(т) - узел, крепкий
Гарди - защищенный
Ньял - чемпион
Сван - лебедь
Эдвард - процветающий хранитель
Ульв(ф) - волк
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