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Скандинавские мужские имена: история и значения

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+ список красивых и звучных имен для мальчиков в скандинавском стиле.
Скандинавские мужские имена: история и значения
Скандинавские мужские имена: история и значения
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О популярных скандинавских мужских именах, их значении и о том, как выбирают имена для своих малышей потомки викингов, расскажет Ivona.

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Не удивляйтесь, если некоторые мужские имена из списка ниже покажутся вам знакомыми. Какие-то из них вы слышали в сериалах и фильмах или читали в книгах про викингов, какие-то - неуловимо напоминают привычные нам имена.

На появление скандинавских имен в равной степени повлияло и язычество, и христианство. Языческие имена, как правило, давались по внешним приметам или чертам характера ребенка, и нередко носили характер прозвищ. Нередкими были случаи, когда такое прозвище в более зрелом возрасте вытесняло имя человека, данное ему при рождении. Тогда к внешним и духовным чертам могли добавиться еще и род занятий, увлечения, заслуги человека.

Скандинавские мужские имена: история и значения
Скандинавские мужские имена: история и значения
pinterest.com

Большую роль в образовании мужских имен сыграла воинственная натура викингов. В толкованиях вы найдете множество имен, так или иначе связанных с войной и ее атрибутами (Хьярвард - друг меча, Хельми - шлем). Часто матери, понимающие, что малышу предстоит стать воином, давали им имена-обереги по названию тотемного животного (Эгиль - сова, Бьерн - медведь, Ольв - волк), или имена-напутствия, которые должны были определять судьбу ребенка (Фроуд - мудрый, Дюри - дорогой, Нджортр - энергичный, сильный).

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С приходом на территорию Скандинавии христианства, и без того длинный список пополнился видоизмененными именами Святых (Петр стал Петтером, Георгий - Иорденом, Николай - Никласом и т.д.).

Скандинавские мужские имена: история и значения
Скандинавские мужские имена: история и значения
pinterest.com

В современных традициях скандинавов мальчишек нередко называют именами, заимствованными из немецкого, французского, английского и даже русского языков: Виктор, Леон, Антон, Александр, Оливер. Но не отказываются потомки викингов от исконно народных, звучных имен, наделенных особым значением.

Скандинавские мужские имена

Альрик - всемогущий

Густав - опора, наблюдательный

Ньорд - сильный, энергичный

Стефан - корона

Якоб - завоеватель

Арне - орел

Джерард - храброе копье

Один - устремленный, бешеный, бушующий

Тор - гром

Ральф - мудрый волк

Андреас - смелость

Кай - господин

Петтер - скала, камень

Теодор - подарок Бога

Гутфрит - божественный мир

Берси - медвежонок

Карл - мужественный, смелый

Рерик - могучий

Ульрик - процветание и власть

Клемент - милостивый

Болдр - принц

Клаус - победитель народов

Регин - дождь

Фроуд - мудрый

Инг - король, славный

Бранд - пожар, меч

Клемент - милостивый

Риг - король

Фридрик - мирный, могучий

Освальд - божественная сила

Бенедикт - благословенный

Лелль, Леннарт, Ленне - сильный, как лев

Рагнар - мудрый воин

Хэвард - высокий защитник

Моди - храбрый

Вигге - молния

Магнус - великий

Расмус - любимый

Эи(й)рик - правитель, счастливый

Варди - друг

Вилфред - миролюбивый

Матс - подарок бога

Рубен - сын

Эйнар - счастливый воин

Кнуд(т) - узел, крепкий

Гарди - защищенный

Ньял - чемпион

Сван - лебедь

Эдвард - процветающий хранитель

Ульв(ф) - волк

 

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Теги: Имена, мужские имена, Скандинавия, скандинавские имена, значение имен, значение имени
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Источник: ivona bigmir)net

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