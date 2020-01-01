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Гороскоп на 29 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 29 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 29 апреля 2020:

  • Овен

Овнам сегодня могут сниться вещие сны и приходить в голову пророческие мысли. Старайтесь целый день мыслить позитивно и побольше мечтать - все, запланированное сегодня вероятнее всего сбудется.

  • Телец

Тельцам лучше придерживаться четко выбранного курса и не отвлекаться на авантюры и разного рода соблазны. Ваши принципы сегодня это ваша сила, придерживайтесь их с гордостью.

  • Близнецы

Близнецам стоит придавать больше внимания советам профессионалам своего дела и еще больше обычного “впитывать“ разного рода информацию, которая может вам пригодиться. День хорош для завершения сложных но интересных проектов, поиска партнеров и развивающих игр с детьми.

  • Рак

Раки сегодня несколько зазнайки и буквально глухи к критике - даже конструктивной. Старайтесь не позволять честолюбию и высокому самомнению застлать вам глаза - помните, что как только вы остановитесь в развитии (будь то профессиональный или духовный рост) - считайте, что вы начнете идти назад.

  • Лев

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Львам сегодня стоит спустить пар, занявшись любимым делом. Если вы счастливчик и любите свою работу - вперед к вершинам - в этот день вы переделаете кучу дел, даже не заметив этого. Если же работа это не свет в окошке - посвятите часть времени любимому хобби или общению с интересными людьми.

  • Дева

девам не стоит забывать о творческом и карьерном росте, которые несколько позаброшены вами в карантин. Сегодня самое время вспомнить о том, что самоизоляция рано или поздно закончится, а потому вам нужно быть во всеоружии - вперед узнавать о новинках и лайфхаках в профессии! День также хорош для общения с друзьями, чтения книг.

  • Весы

Весам стоит раз и навсегда забыть о былых несбывшихся отношениях, которые вы любите припоминать, доставая из “запылившейся шкатулки“ - поймите, убегать в романтические иллюзии это иногда не просто не нужно, но и деструктивно. Обратите внимание на тех, кто рядом и кто искренне к вам привязан - пускай они не овеяны ореолом совершенства, зато любят вас такими как есть.

  • Скорпион

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Скорпионам самое время взвесить свои достижения и отметить цели, которых удалось достичь за последнее время - это могут быть как серьезные проекты, так и вовремя проведенные уборки, а также “купленные платьица“. Если решенных вопросов много - похвалите себя и устройте небольшой праздник, если не достигнутых целей больше - сядьте-разберитесь, с чем это связано и как исправить подход.

  • Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит форсировать события и во что бы то ни стало требовать от других участия в своих планах. День хорош для релакса, чтения книг и занятий онлайн.

  • Козерог

Козерогам не стоит сетовать на судьбу - она не повернулась спиной, она временно оглянулась, чтобы убедиться, что идет в нужном направлении. День посвятите родным и друзьям - приготовьте вкусный ужин, послушайте хорошую музыку и, возможно, даже выпейте вина.

  • Водолей

Водолеи сегодня энергичны и почти всесильны - беритесь за все дела, которые ждали своего часа и запылились на полках. День хорош для переговоров, общения с потенциальными партнерами, а также для интересного досуга и новых поз в сексе. 

  • Рыбы

Рыбам стоит больше доверять партнеру и не надумывать лишнего. Рыбы, которые временно без пары, сегодня отличаются подозрительностью и негативным взглядом на мир - старайтесь быть более легкими и “порхающими“ - и день сложится, как надо. Семейным Рыбам самое время развлечь вторую половинку - устройте романтический вечер, сделайте любимому эротический массаж.

Ранее мы публиковали календарь окрашивания на май 2020.

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня, Зодиак, астрологические советы
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Источник: IVONА bigmir)net

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