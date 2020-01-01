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Лунный календарь стрижек на май 2020

Спецтема: Астрология
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Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в последний месяц весны 2020 года.
Лунный календарь стрижек на май 2020
Лунный календарь стрижек на май 2020
pinterest.com

Когда в мае 2020 года можно кардинально сменить прическу, а кода - лучше удовлетвориться освежением старой? Лунный календарь на последний весенний месяц 2020 года даст ответы на эти вопросы. Как и когда стоит стричься в мае, расскажет Ivona.

1 мая 2020 - Луна во Льве, растущая. Сегодня можно подровнять челку и кончики волос.

Лунный календарь стрижек на май 2020
Лунный календарь стрижек на май 2020
pinterest.com

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2 мая 2020 - Луна в Деве, растущая. Неблагоприятный день для стрижки.

3 мая 2020 - Луна в Деве, растущая. Стрижка в этот день укрепит здоровье волос.

4 мая 2020 - Луна в Весах, растущая. Укорачивание волос принесет хорошее настроение и самочувствие.

5 мая 2020 - Луна в Весах, растущая. Благоприятный день для стрижек любого вида.

6 мая 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. Стрижка сегодня может оказаться неудачной, результат вас огорчит.

7 мая 2020 - Полнолуние в Скорпионе. Неблагоприятный день для стрижки.

Лунный календарь стрижек на май 2020
Лунный календарь стрижек на май 2020
pinterest.com

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8 мая 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. В этот день стрижка принесет вам недопонимание в ближайшем окружении.

9 мая 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Нейтральный день для стрижки.

10 мая 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Удачное время для всех видов стрижек.

11 мая 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Неблагоприятный день для коротких стрижек.

12 мая 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Стрижка сегодня грозит плохим самочувствием.

13 мая 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Новая стрижка позволит привлечь внимание поклонников.

Лунный календарь стрижек на май 2020
Лунный календарь стрижек на май 2020
pinterest.com

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14 мая 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Неблагоприятный день для стрижек.

15 мая 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Стрижка сегодня принесет вам неудачи.

16 мая 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Посвятите день оздоровительным процедурам для волос.

17 мая 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Стричься сегодня не стоит, иначе волосы будут непослушными и жесткими.

18 мая 2020 - Луна в Овне, убывающая. Сегодняшняя стрижка может существенно испортить здоровье ваших волос.

19 мая 2020 - Луна в Овне, убывающая. Благоприятный день для кардинальных перемен в прическе.

Лунный календарь стрижек на май 2020
Лунный календарь стрижек на май 2020
pinterest.com

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20 мая 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.

21 мая 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Стрижка сегодня ускорит рост ваших волос.

22 мая 2020 - Новолуние в Тельце. Новая прическа зарядит вас положительной энергией.

23 мая 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Неблагоприятный день для стрижки.

24 мая 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Стрижка в этот день подарит вам чувство уверенности в себе и своих силах.

25 мая 2020 - Луна в Раке, растущая. Новая стрижка не принесет вам ничего, кроме плохого самочувствия.

Лунный календарь стрижек на май 2020
Лунный календарь стрижек на май 2020
pinterest.com

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26 мая 2020 - Луна в Раке, растущая. Удачный день для экспериментов с волосами.

27 мая 2020 - Луна во Льве, растущая. Сегодня стоит подстричься для оздоровления ваших волос.

28 мая 2020 - Луна во Льве, растущая. В этот день стрижка способна принести вам финансовый успех.

29 мая 2020 - Луна во Льве, растущая. Неблагоприятный день для стрижки волос.

30 мая 2020 - Луна в Деве, растущая. Новая стрижка привлечет к вам отрицательную энергетику.

31 мая 2020 - Луна в Деве, растущая. Благоприятный день для освежения уже имеющейся прически.

Лунный календарь стрижек на май 2020
Лунный календарь стрижек на май 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в мае 2020 года можно красить волосы по лунному календарю.

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Теги: волосы, стрижка, стрижка 2020, весна 2020, астрология, лунный календарь, лунный календарь 2020
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Источник: ivona bigmir)net

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