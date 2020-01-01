Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 28 апреля 2020 для всех знаков Зодиака pinterest.com

Читай также: Гороскоп на неделю 27 апреля - 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 апреля 2020:

Овен

Сегодня настроение у Овнов резко пойдет вгору, день будет полон приятных сюрпризов и точно сможет вытащить из депрессии даже самых упорных “карантинщиков“. Возможны новые интересные знакомства в Сети и открытие новых талантов.

Телец

Тельцам хорошо сегодня “обрастать“ новыми интересами и связями. День отлично подойдет для обучения - притом, вы одинаково хороши как в роли ученика на интересующем вас семинаре и тренинге, так и в роли учителя в своей сфере.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит создавать вокруг себя негативный фон и плодить даже минимальную агрессию, ведь чем более позитивным и “пушистым“ вы будете - тем проще вам будет “притянуть“ все то, о чем мечтаете на протяжении длительного времени. Сегодня именно тот день, когда вы можете “примагнитить“ дорогие подарки или выгодную покупку с большой скидкой.

Рак

Читай также: Лунный календарь окрашивания волос на май 2020

Ракам стоит продолжать двигаться по четко намеченному курсу - у вас ведь в последнее время все очень хорошо получается. День благоволит творческим людям и всем, кто подходит к решению проблем креативно.

Лев

Львам сегодня идет быть прохладно-спокойными и загадочными - чтобы добиться много стоит чуть попридержать коней. День удачен для творчества, чтения художественной литературы и посещения онлайн тренингов на любую тематику, которая вас интересует.

Дева

Девам сегодня звезды пророчат насыщенный день, который будет наполнен любовью и вниманием к себе. Отличное время, чтобы начать делать гимнастику или йогу - сейчас в Сети множество бесплатных уроков, а также сделать расслабляющий самомассаж и полежать в ванной с пеной - почувствуйте себя настоящей Девой-королевой.

Весы

Весам самое время подумать о новых сферах деятельности, которые будут вам подходить лучше, чем нынешняя. Однако, не спешите рубить сплеча, сначала присмотритесь, принюхайтесь - авось, найдете себя в неожиданном амплуа.

Скорпион

Читай также: Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить?

Скорпионам сегодня стоит использовать свой потенциал на полную - беритесь за все дела, которые считаете перспективными, либо же те, которые давно мечтали попробовать. День хорош для творчества, креатива, рукоделия и разнообразных сексуальных игр.

Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит переутомляться и нервничать по пустякам. День благоволит тем, кто воспринимает мелкие проблемы с юмором и верит в свои силы. Тем Стрельцам, у которых есть пара, стоит больше времени посвятить общему досугу и разнообразить сексуальную жизнь.

Козерог

Козероги сегодня задумчивы и иногда даже апатичны. Вы устали за предыдущий период - и имеете полное право на стопроцентный отдых. Старайтесь не нервировать близких своей неконтакностью - лучше предупредите их сразу: мол. я в спячке, не кантовать.

Водолей

Водолеи сегодня построили много планов, часть из которых держится на честном слове (вернее, на очень уж призрачных обстоятельствах), однако представители знака очень расстроятся, если им не удастся осуществить все задуманное. Не поверите, но да, сегодня вы удачливы и ловите волну - потому настройтесь на позитив и готовьтесь поработать на свою грандиозную победу.

Рыбы

Рыбы сегодня могут стать жертвой страстей - те, кто в отношениях станут слишком ревнивыми, а одинокие Рыбы могут чувствовать сильную зависть или просто раздражаться по любому поводу. Чтобы не навредить себе и окружающим - устройте “разбор ситуации“ - поразмыслите, что вызывает в вас такую реакцию, и как это можно изменить, не впадая в крайности.

Ранее мы писали, сколько выходных будет у украинцев в мае 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.