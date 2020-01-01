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Гороскоп на неделю 27 апреля - 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что ждет на этой неделе представителей Зодиакального круга в работе и личной жизни .

Гороскоп на неделю 27 апреля - 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю 27 апреля - 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 27 апреля - 3 мая 2020:

  • Овен

На этой неделе Овнов ждет улучшение настроения. Если вы долгое время пребывали в депрессии, пора сменить этот настрой на положительный. Звезды подсказывают, что одиноким Овнам поможет сделать это влюбленность. Не закрывайтесь от новых знакомств. Семейные Овны найдут отраду в домашних делах. Пеките блины и радуйте близких. Их улыбки развеют печаль.

  • Телец

Тельцы-именинники находятся в эйфории. Вас окружают друзья и единомышленники, а подарки так и сыплются вам в руки. Наслаждайтесь звездным часом, но не тратьте его впустую. Астрологи советуют в это время обретать новых друзей и расширять круг знакомств. Цепляйтесь за интересных людей и предлагайте им свою компанию. Встречайте свой «новый год» в новой компании.

  • Близнецы

Эта неделя для Близнецов будет подготовительной. А готовиться вам предстоит к осуществлению мечты. Речь идет о получении некоего материального блага, которым вы грезили. Возможно, вы наконец решитесь купить машину или квартиру. Не исключен и щедрый подарок от воздыхателя. Приготовьтесь произносить слова благодарности и восторгаться. Ваша жизнь бьет ключом.

  • Рак

Для Раков наступает удивительное время. Вы окажетесь на пьедестале внимания и славы. Ваши труды будут замечены начальством и публикой. Особенно повезет творческим Ракам. Вы почувствуете поддержку, вдохновение и признание. Если вы не творческий человек, сейчас самое время стать им. Берите в руки кисти и забудьте про предубеждение о том, что вы не умеете рисовать.

  • Лев

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В жизни Львов наступает период нестабильности. Вы не можете совладать со своими чувствами, а жертвами этого эмоционального цунами часто становятся ваши близкие. Помните, что окружающие не виновны в ваших бедах. Несите ответственность за свои чувства сами и не перекладывайте ее на близких. К концу недели вы обуздаете свой характер и помиритесь со всеми.

  • Дева

Девы активно готовятся к лету. Это значит, что они без устали выискивают у себя недостатки фигуры и внешности. Прекратите изводить себя в попытках достичь идеала красоты. Помните, что его не существует. На этой неделе обыграйте свои мнимые недостатки, как преимущества. Вам предстоит сместить приоритеты и акцентировать внимание на своих достоинствах.

  • Весы

Весам в ближайшие дни предстоит стать смелее – пришло время улучшать свою жизнь. Ваша безответная любовь на этой неделе обязана стать «ответной». Для этого прекратите ждать принца у окна и делайте первой шаги навстречу. Приглашайте визави на белое свидание или хотя бы напишите ему первой. Иначе просидите на перроне всю жизнь, так и не купив билет на поезд.

  • Скорпион

Скорпионов накроет волной творчества. Вы раскопаете в себе талант и настолько углубитесь в него, что позабудете про остальные дела. И не ошибетесь. Работа не убежит, пока вы оттачиваете свой новый навык. Кто знает, возможно, это хобби вскоре принесет вам прибыль. Проводите за ним больше времени. А бытовые хлопоты временно переложите на чужие плечи, чтобы не спугнуть музу шумом стиральной машины.

  • Стрелец

Стрельцов ждут ураганы любви и цунами страсти. Всю неделю вы будете пребывать в романтическом настроении. Держите его на позитивных нотах, поскольку сейчас высока вероятность захлебнуться ревностью. Вы можете заподозрить партнере в неверности. Но помните, что подобные страхи рождаются из-за неуверенности в себе. Укрепляйте самооценку.

  • Козерог

Козероги будут пребывать в радостном предвкушении. На этой неделе вы можете запланировать летний отпуск и даже купить путевку на отдых. Не исключено, что вам предлежать отправиться в путешествие в компании. Не отказывайтесь, даже если вас позовет малознакомый человек. Вам не помешают новые полезные контакты. Знакомства окажутся полезными и для одиноких Козерогов. Вы сами знаете почему.

  • Водолей

Водолеи нуждаются в эмоциональной встряске. Но ни в коем случае не реализовывайте эту потребность в отношениях. Создайте шторм эмоций искусственно, занимаясь новыми делами. Желательно сосредоточить хобби в спортивном направлении. Например, сплавиться на байдарке или покорить скалистую вершину в экипировке. Хватит мечтать об экстремальных занятиях. Пора реализовывать мечты.

  • Рыбы

Рыб ждут кардинальные перемены. Вам предстоит полностью сменить направление в работе. Возможно, перемены сосредоточатся и в личной жизни. На этой неделе вы можете неожиданно переехать на новое место жительства или спонтанно сменить место работы. Будьте осторожны с импульсивными решениями. Они могут перевернуть вашу жизнь внезапно и бесповоротно.

Ранее мы писали, когда в мае 2020 Новолуние.

 

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Теги: гороскоп, Зодиак, астрологический гороскоп 2014, гороскоп на неделю
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Источник: IVONА bigmir)net

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