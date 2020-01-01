Сегодня все решится легче, чем вы думали.

Гороскоп на 26 апреля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

Без дополнительных усилий вы сможете достигнуть поставленных целей, не ленитесь!

Телец

Уборку или покраску стен не следует и дальше откладывать, суббота подойдет для таких дел идеально.

Близнецы

С самого утра вы будете настроены на подвиги и судьба предоставит шанс отличиться.

Рак

Даже при желании вы не сможете помочь всем и каждому, остановитесь и определитесь с приоритетами.

Лев

Разберитесь с проблемой, которая не дает вам покоя, и только после этого беритесь за работу.

Дева

День, когда у вас будет возможность подумать о себе и осуществить пару заветных желаний, вперед!

Весы

Сегодня нельзя в себе сомневаться, только так вы сможете доказать людям, чего стоите!

Скорпион

Не беритесь сегодня за серьезные дела, не сможете закончить их в срок.

Стрелец

Не увлекайтесь мечтами о светлом будущем, в субботу придется и поработать для достижения желаемого.

Козерог

Сомнения могут кого-угодно сбить с пути, вы не исключение. Еще раз все обдумайте и тогда беритесь за работу.

Водолей

Нежелание идти на компромиссы может обернуться боком именно вам, сделки сорвутся, а отношения испортятся из-за сор.

Рыбы

Откровенный разговор с любимым человеком конкретно сегодня поможет сблизиться.

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