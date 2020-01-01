Узнайте, что вас ждет в субботу.

Гороскоп на 25 апреля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

Любое занятие в субботу будет обречено на успех, в этот день судьба полностью на вашей стороне.

Телец

К сожалению, негативная энергия сама по себе никуда не исчезнет, ей надо дать выход, например, при помощи спорта.

Близнецы

Лучшим лекарством от депрессивных мыслей станет тотальная занятость, попробуйте!

Рак

Пора напомнить себе, что нервные клетки хотя и восстанавливаются, делают это очень медленно, берегите себя!

Лев

Хороший момент, чтобы избавиться от назойливой вредной привычки и стать немного лучше в своих собственных глазах.

Дева

В бизнесе или предпринимательстве может наступить сложный момент, но отказываться от своих целей нельзя, вы об этом точно пожалеете.

Весы

Скорее всего, вам придется справляться с негативными эмоциями своих родственников, проявите снисхождение.

Скорпион

Сегодня вам следует принимать критику с холодным сердцем, в ней вы найдете много полезного.

Стрелец

Из-за неудовлетворенности собой или отдельными моментами своей жизни вы можете впасть в хандру.

Козерог

Вероятны разочарования в людях, которых вы считали своими друзьями или хорошими приятелями. Но вы ведь не хотите и дальше носить розовые очки, верно?

Водолей

Все проблемные моменты личной жизни лучше выяснить в какой-то другой день, чтобы обошлось без ссоры.

Рыбы

В работе вам нельзя торопиться, сосредоточенность является ключом к успеху.

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