Гороскоп на 25 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Любое занятие в субботу будет обречено на успех, в этот день судьба полностью на вашей стороне.
- Телец
К сожалению, негативная энергия сама по себе никуда не исчезнет, ей надо дать выход, например, при помощи спорта.
- Близнецы
Лучшим лекарством от депрессивных мыслей станет тотальная занятость, попробуйте!
- Рак
Пора напомнить себе, что нервные клетки хотя и восстанавливаются, делают это очень медленно, берегите себя!
- Лев
Хороший момент, чтобы избавиться от назойливой вредной привычки и стать немного лучше в своих собственных глазах.
- Дева
В бизнесе или предпринимательстве может наступить сложный момент, но отказываться от своих целей нельзя, вы об этом точно пожалеете.
- Весы
Скорее всего, вам придется справляться с негативными эмоциями своих родственников, проявите снисхождение.
- Скорпион
Сегодня вам следует принимать критику с холодным сердцем, в ней вы найдете много полезного.
- Стрелец
Из-за неудовлетворенности собой или отдельными моментами своей жизни вы можете впасть в хандру.
- Козерог
Вероятны разочарования в людях, которых вы считали своими друзьями или хорошими приятелями. Но вы ведь не хотите и дальше носить розовые очки, верно?
- Водолей
Все проблемные моменты личной жизни лучше выяснить в какой-то другой день, чтобы обошлось без ссоры.
- Рыбы
В работе вам нельзя торопиться, сосредоточенность является ключом к успеху.
Ранее мы публиковали рейтинг самый популярных сериалов.
Полная версия правил