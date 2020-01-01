25 квітня “Воплі Відоплясова“ проведуть онлайн концерт.

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25 квітня о 20:00 український гурт “Воплі Відоплясова“ проведе онлайн концерт. Це буде акустичний виступ у приміщенні концерт-холу ВВ22. Музиканти виконають альбом “Закустика“, історія якого розпочалась майже 30 років тому у Франції, та свої найкращі хіти. Таким чином гурт хоче підтримати своїх прихильників в умовах карантину.

ВВ запрошують на віртуальний бенкет, де запрезентують свій легендарний альбом "Закустика" пресс-служба

Водночас музиканти звертаються до своїх фанів з проханням про збір коштів. Значна їх частина буде переведена фонду “Життєлюб“, який опікується людьми старшого віку. Доступ до перегляду буде доступним за умови символічної плати. Також, можливо буде зробити додаткову пожертву на будь-яку суму на цей рахунок 5168745300460083 Скрипка О.Ю. ПриватБанк. “ВВ“ закликають інших музикантів та діячів культури приєднатись до цієї ініціативи!

Олег Скрипка, лідер “ВВ“: “Карантин ще триває, а це означає, що у нас немає змоги зустрічатися з нашими фанатами наживо. Але ж ми хочемо підтримати вас своїми піснями та трохи звеселитись. Тож, онлайн – це прекрасний засіб побачитись з вами знов. Звичайно, краще понад усе - це живі виступи, живе спілкування. Але є у цьому всьому і супер плюс - чудова можливість потрапити на наш виступ з будь-якого куточка світу! Часто фани звертаються з проханням зробити виступи онлайн і про готовність зробити донейшн. Будемо щиро вдячні за допомогу і радо переведемо частину коштів фонду “Життєлюб“, який опікується старшими людьми, які зараз потребують найбільшої допомоги та захисту. А особливо ті, хто залишився один, і кому потрібна особлива увага та фінансова підтримка. Це може будь-яка сума! Давайте допоможемо разом! Ми готуємо наш виступ з програмою “Закустика“, що народилася іще в Паризьких кабаре. Це така собі акустична версія нашого репертуару відповідно під закуску, що слідує з назви;-) Тож, запрошуємо на ВІРТУАЛЬНИЙ БЕНКЕТ! З нас – файна музика! З вас - випивка та закусь! Будьмо Здорові!“.

Відео запрошення на концерт:

Історія альбому “ВВ“ “Закустика“ розпочалась майже 30 років тому у Франції і досі викликає велику зацікавленість серед шанувальників. Почалось все з того, що у Парижі музиканти “ВВ“ познайомилися із французьким гуртом Les VRP. Ось що розказує про це Олег Скрипка:

“Ми одразу порозумілися з нашими французькими побратимами, тому що вони були теж такі собі “панки-приколісти“, як і ми у той час. Їм подобався імідж ВВ, і нам їх світогляд і прикид. Тому ми влаштували декілька спільних турів в Україні і Франції. VRP був тоді топовим колективом у Франції і наші друзі дуже підігріли в себе нашу популярність. На той час ми багато експериментували на концертах, часто переривали електричну програму і переходили на безбашену акустику, під час якої французи отримували естетичний катарсис. Цей блок і називався – “Закустика“.

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Співак з VRP Нері Катіно спродюсував запис нашого альбому. Вони щойно тоді повернулися з Японії, і Нері придбав супер сучасний рекодер, на який він і записав ВВ під час живого виступу у паризькому бістро “Ше Піф“ біля Бастилії прям з одного дубля. В його основу лягли добре відомі пісні з репертуару ВВ, а також адаптовані панк-версії народних пісень. Грали на тому, що було: два баяни, акустична гітара, тамбурин і чохол від баяна замість барабану, на якому Сашко Піпа грав порожньою пластиковою пляшкою з під шипучки.

ВВ запрошують на віртуальний бенкет, де запрезентують свій легендарний альбом "Закустика" пресс-служба

Записаний альбом у Парижі було випущено в Україні на касетах. Всі касети миттєво розпродалися, сам майстер-оригінал загубився. Пізніше, коли був створений власний вевешний лейбл “Країна Мрій“ і було вирішено випустити на вінілі усі альбоми ВВ, то виявилось, що не вистачає лише одного альбому – “Закустика“. Пошуки тривали довго, та, зрештою, знайшли один примірник, що майже чудом зберігся в ідеальній якості. Касету було відцифровано, зроблено ремастеринг, і альбом був випущений на вінілі у грудні 2019 року обмеженим тиражем. До нього також увійшов кавер на пісню французьких друзів гурту - VRP “Лєо“. Цей варіант виконання також був створений за тих давніх часів, але тільки зараз хлопці реалізували його в студії.

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Також, цього вечора відбудеться винна дегустація 4-х вин бренду “Land of Basarabia“ (Земля Бессарабії) від компанії Ganea Vineyards. Компанія була заснована у 2015 році у Молдові на базі старовинної виноробні. З самого початку її діяльність була орієнтована на експорт молдавських вин по всьому світі. Вина від “Ganea Vineyards“ справді унікальні, і це підтверджується постійно високим попитом закордоном. Продукція відзначена міжнародними винагородами за відмінну якість . Зокрема, у 2019 році у місті Гуанчжоу Китай, вино цієї марки внесено в гід MICHELIN. Як і ресторан, що отримав зірку MICHELIN та продає виключно вино “Land of Basarabia“. Олег Скрипка проведе дегустацію таких вин цього бренду: ORIGINAL PESSO, ORIGINAL GIOVENI, LATE HARVEST SIN та BARRIQUE SILVER.

ВВ запрошують на віртуальний бенкет, де запрезентують свій легендарний альбом "Закустика" пресс-служба

Тож, 25 квітня славно побенкетуємо онлайн та почуємо пісні ВВ з альбому “Закустика“ і не тільки! Це буде вечір справжніх емоцій та драйву!

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