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Гороскоп на 27 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 27 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 27 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 27 апреля 2020:

  • Овен

Овнам сегодня стоит заняться своим здоровьем и физической формой - если позволяют условия, начните делать оздоровительную гимнастику, добавьте в рацион побольше витаминов, свежих фруктов.

  • Телец

Тельцам стоит сосредоточиться на карьере и саморазвитии: подпишитесь на интересные семинары и тренинги, “прокачайте“ мозг с помощью специальных упражнений. Также день хорош для стартапов, поиска партнеров.

  • Близнецы

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Близнецам сегодня будет “в кайф“ придумать интересные занятия для семьи - займите домашних приготовлением необычных блюд и устройте генеральную уборку.

  • Рак

У Раков день будет плодотворным и неспокойным - однако, успех будет зависеть во многом от вашего умения оставаться спокойным в непредвиденных обстоятельствах и делегировать обязанности другим.

  • Лев

Львам стоит подумать о возможностях дополнительного заработка и новых способах развития: скажем, если вы давно мечтали играть на сцене - самое время записать яркое видео и выложить в Сеть - пусть все оценят ваши таланты.

  • Дева

Дев могут преследовать навязчивые мысли и люди из прошлого - подумайте о том, какие дела вы не завершили, и как можно их решить сейчас. Вечером лучше сделать расслабляющую гимнастику, самомассаж.

  • Весы

Весам сегодня стоит разнообразить свой быт и найти новые интересные занятия - самое время протестировать новые возможности, которые появились благодаря карантину:  прогуляйтесь в виртуальном туре или пройдитесь по онлайн кафе.

  • Скорпион

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У Скорпионов сегодня много энергии и креатива, которые стоит использовать для новых проектов, идей и небанального досуга с родными, например устроить необычный хоум-челлендж или квест, в котором примут участие ваши домашние.

  • Стрелец

Для Стрельцов наступает интересный период, в который можно решить отложенные вопросы и решения, требующие свежего взгляда. Сегодня стоит быть более открытыми к общению с родными.

  • Козерог

У Козерогов могут быть ностальгия и небольшая грусть по “старым-добрым“ временам и людям из прошлого. Возможно, самое время позвонить хорошим друзьям или пересмотреть старые фото. День хорош для ремонта, уборки и перестановки

  • Водолей

Водолеи хорошо бы сегодня употребить свою бьющую через край энергию во благо - наведите дома порядок, сделайте перестановку и распишите четкий план на ближайшую неделю. День хорош для занятий спортом и релакса.

  • Рыбы

Рыбам стоит посмотреть на себя со стороны и подумать о том, что бы хотели в себе изменить. Сегодня вы способны создать интересный бизнес-план, договориться с потенциальными партнёрами, а главное - поверить в свои силы.

Ранее мы писали, когда полнолуние и новолуние в мае 2020.

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Теги: гороскоп, астрологические советы, Зодиак
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