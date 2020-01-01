Электронный паспорт в "Дії": главные документы в вашем смартфоне

Цифровые паспорта гражданина Украины стали доступными в приложении "Дія".

Сегодня 22 апреля 2020 года во время онлайн-конференции Министерство цифровой трансформации Украины, совместно с президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем, Министром внутренних дел Арсеном Аваковым и Главой Государственной миграционной службы Максимом Соколюком, представило электронную версию ID-карточки и биометрического загранпаспорта, доступную через приложение “Дія“.

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Украина стала одной из первых в мире стран, в которых электронный паспорт можно предъявлять без бумажного или пластикового аналога. Паспорт в смартфоне можно использовать во многих жизненных ситуациях, прогнозируется, что со временем на территории Украины он полностью вытеснит физический документ, удостоверяющий личность.

У приложения “Дія“ уже более 2,3 миллиона пользователей, которые могут испытать на себе преимущества электронного паспорта уже сегодня.

Плюсы и минусы электронной версии биометрического загранпаспорта и ID-карточки раскроет Ivona.

Преимущества электронного паспорта

Электронный паспорт избавляет вас от необходимости носить физический документ с собой. Воспользовавшись приложением, в вашем смартфоне окажется ваш паспорт гражданина Украины, загранпаспорт и водительское удостоверение (если таковые имеются). Электронный паспорт имеет юридическую силу, поэтому им можно пользоваться во время поездок, для медицинского обслуживания, во время совершения банковских операций и получения услуг в административных учреждениях.

Читай также: Герои Ван Гога и Дали “ в изоляции“: В Сети повторяют знаменитые произведения искусства Недостатки паспорта в смартфоне

Главный недостаток состоит в том, что в случае утери мобильного устройства, или же если его украдут, злоумышленники будут иметь доступ к личным данным, представленным в паспорте. Впрочем, от такого не застрахованы и физические документы.

Ранее мы рассказывали, о запуске приложения от Минцифры “Дій вдома“.

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