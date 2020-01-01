Известный бренд энергетических напитков обеспечит своих потребителей витаминами С и D в своем новом продукте

Будапешт, 26 марта 2020 г. – Один из крупнейших производителей энергетических напитков в мире вложил несколько миллиардов венгерских форинтов, чтобы наполнить HELL Classic дополнительными 500 мг витамина С и D.

Компания HELL ENERGY наладила на своей фабрике немедленное производство нового эффективного Classic+, чтобы как можно скорее сделать энергетический напиток, обогащённый дополнительными витаминами С и D, которые так необходимы сейчас людям. «Мы будем продавать наш Энергетический напиток HELL Classic+ по обычной цене, чтобы наши потребители имели возможность получать этих два важных витамина», – сказал Питер Пантль, директор по международному маркетингу HELL ENERGY. «Это то, что мы сейчас предоставляем нашим потребителям. Берегите друг друга!“ – добавил директор.

Важливе оголошення

Відомий бренд енергетичних напоїв забезпечує своїх споживачів вітамінами С і D в своєму новому продукті

Будапешт, 26 березня 2020 р. – Один з найбільших виробників енергетичних напоїв в світі вклав кілька мільярдів угорських форинтів, щоб наповнити HELL Classic додатковими 500 мг вітамінів С та D.

Компанія HELL ENERGY налагодила на своїй фабриці термінове виробництво нового ефективного Classic+, щоб якомога швидше виготовити енергетичний напій, збагачений додатковими вітамінами С та D, які зараз так необхідні людям. «Ми будемо продавати наш Енергетичний напій HELL Classic+ за регулярною ціною, щоб наші споживачі мали можливість отримувати цих два важливих вітаміни», – сказав Пітер Пантль, директор з міжнародного маркетингу HELL ENERGY. «Це те, що ми зараз забезпечимо нашим споживачам. Бережіть один одного! “– додав директор.

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