Время вспомнить о своих обещаниях.

Гороскоп на 22 апреля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

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Пришло время исполнения желаний, связанных с личными отношениями, чувствами и влюбленностью.

Телец

Возникают сложности с объективной оценкой ситуации, поэтому браться за серьезные дела не советуем.

Близнецы

В личной сфере ожидаются благоприятные события, возможно, дружба перерастет в романтику.

Рак

Испортить вам настроения могут ревность и зависть, деструктивные чувства, которые следует усмирить.

Лев

Если вы постараетесь, то к вечеру достигните поставленной цели, несмотря на всевозможные препятствия.

Дева

Придется заниматься финансовыми делами, в том числе распоряжаться чужими средствами.

Весы

Даже сложные дела на работе вы сможете решить раньше срока, везение гарантировано.

Скорпион

Пока вы заняты анализом каких-то мелочей, упускаете из виду что-то значимое и важное.

Стрелец

Даже если с начальством придется поссориться, потом вы снова начнете любезничать.

Козерог

Астрологи советуют провести время в семейном кругу и обсудить проблемные вопросы, если они есть.

Водолей

Если вы до сих пор свободны, то вступите в период романтических переживаний.

Рыбы

Ожидаются покупки и расходы другого характера, но экономность никто не отменял.

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