Гороскоп на 22 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Пришло время исполнения желаний, связанных с личными отношениями, чувствами и влюбленностью.
- Телец
Возникают сложности с объективной оценкой ситуации, поэтому браться за серьезные дела не советуем.
- Близнецы
В личной сфере ожидаются благоприятные события, возможно, дружба перерастет в романтику.
- Рак
Испортить вам настроения могут ревность и зависть, деструктивные чувства, которые следует усмирить.
- Лев
Если вы постараетесь, то к вечеру достигните поставленной цели, несмотря на всевозможные препятствия.
- Дева
Придется заниматься финансовыми делами, в том числе распоряжаться чужими средствами.
- Весы
Даже сложные дела на работе вы сможете решить раньше срока, везение гарантировано.
- Скорпион
Пока вы заняты анализом каких-то мелочей, упускаете из виду что-то значимое и важное.
- Стрелец
Даже если с начальством придется поссориться, потом вы снова начнете любезничать.
- Козерог
Астрологи советуют провести время в семейном кругу и обсудить проблемные вопросы, если они есть.
- Водолей
Если вы до сих пор свободны, то вступите в период романтических переживаний.
- Рыбы
Ожидаются покупки и расходы другого характера, но экономность никто не отменял.
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