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Гороскоп на 22 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Время вспомнить о своих обещаниях.
Гороскоп на 22 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Пришло время исполнения желаний, связанных с личными отношениями, чувствами и влюбленностью. 

  • Телец

Возникают сложности с объективной оценкой ситуации, поэтому браться за серьезные дела не советуем. 

  • Близнецы

В личной сфере ожидаются благоприятные события, возможно, дружба перерастет в романтику. 

  • Рак

Испортить вам настроения могут ревность и зависть, деструктивные чувства, которые следует усмирить. 

  • Лев

Если вы постараетесь, то к вечеру достигните поставленной цели, несмотря на всевозможные препятствия. 

  • Дева

Придется заниматься финансовыми делами, в том числе распоряжаться чужими средствами.

  • Весы

Даже сложные дела на работе вы сможете решить раньше срока, везение гарантировано. 

  • Скорпион

Пока вы заняты анализом каких-то мелочей, упускаете из виду что-то значимое и важное. 

  • Стрелец

Даже если с начальством придется поссориться, потом вы снова начнете любезничать. 

  • Козерог

Астрологи советуют провести время в семейном кругу и обсудить проблемные вопросы, если они есть. 

  • Водолей

Если вы до сих пор свободны, то вступите в период романтических переживаний. 

  • Рыбы

Ожидаются покупки и расходы другого характера, но экономность никто не отменял.

Ранее мы писали, сколько выходных будет в мае.

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